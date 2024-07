Durante su conferencia matutina, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, utilizó la expresión "de risa", para describir el rechazo de sus adversarios ante el plan A electoral, en el que se proponía que el límite de la sobrerepresentación fuera aplicada por coalición y no por partido, situación que actualmente reclaman.

"Resulta que nosotros, en nuestro proyecto de reforma, en lo electoral quitamos lo de partido y pusimos coalición, lo que están alegando ahora. Pero ellos rechazaron nuestra reforma, le estábamos dando un, no regalo, sino algo que era benéfico para todos según nosotros y votan en contra, sobre esto de la sobrerrepresentación", dijo el mandatario este miércoles 17 de julio en Palacio Nacional.

Aunado a eso, señaló que la oposición actuó como el personaje del extinto comediante Héctor Suárez: "No hay, no hay y no hay, no la dejaron pasar".

López Obrador, recordó que dentro del Congreso, el bloque conservador tomó la decisión de no dejar pasar a ninguna iniciativa de ley propuesta por el Poder Ejecutivo.

"Ya ni debería de estarles dando consejos a estas alturas, pero bueno, al pueblo no le gusta que sólo un partido político o cualquier organización esté en el no, no, no, no, no, no, no, porque es irracional.

"Si se va al Congreso y la función es legislar, si hay algo que beneficia al pueblo por qué me voy a negar, ¿sólo por la carga ideológica y no me va a importar el pueblo. Entonces cómo actúan así no se ganan la simpatía de la gente", puntualizó.

Finalizó con la crítica de no oponerse sistemáticamente cuando se trate de algo que sea para beneficio de la democracia y de la justicia.

MC