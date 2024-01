Ernestina Godoy no fue ratificada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, por lo que hoy será su último día al frente de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

A pesar de que se lograron 41 votos a favor de su ratificación, no se obtuvieron las dos terceras partes de los sufragios necesarios de los diputados presentes para que Godoy Ramos se mantuviera en su cargo por otros cuatro años.

En periodo extraordinario, el Congreso local continuó con la discusión del dictamen que quedó pendiente el 13 de diciembre.

Trece oradores razonaron su voto por más de dos horas y al final se pasó a la votación definitiva. La cual quedó con 41 votos a favor de la ratificación y 25 en contra y cero abstenciones.

Durante esta discusión, se lanzaron ataques y acusaciones entre morenistas, panistas y priistas.

Jorge Gaviño, integrante de Izquierda Liberal, precisó que esta es una victoria “pírica” para la oposición, pues Godoy Ramos se irá, pero quedará su equipo para continuar con el combate a los delitos y la corrupción, mientras que la coordinadora de Morena, Martha Ávila, le recordó a los panistas que no son perseguidos políticos, y que si se les persigue es porque hay elementos suficientes en su contra.

El priista Jhonatan Colmenares se solidarizó con su compañera de bancada Guadalupe Barrón, quien sufrió el pasado domingo un presunto atentado y amenazas para no asistir a la sesión.

Al final, casi toda la oposición fue unida en esta votación, pues las priistas Mónica Fernández César y Wesly Chantal Jiménez, suplente de la diputada Silvia Sánchez Barrios, votaron a favor de la ratificación.

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley Orgánica de la FGJ, la Mesa Directiva notificará al Consejo Judicial Ciudadano a efecto de que emita la convocatoria para el proceso de selección del titular de la fiscalía.

El Consejo Judicial Ciudadano, según los artículos 119 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso capitalino, realizará un proceso de examinación público y abierto para designar al nuevo titular de la institución.

La elección del nuevo responsable que encabece la FGJ podría darse hasta la siguiente Legislatura, ya que esto depende de los tiempos del Consejo Judicial Ciudadano, señalaron diputados de Morena.

El Universal

Reacciones

Ante rechazo de legisladores

“El día de mañana y con el Altar a la Patria de fondo, rendiré mi informe al frente de la @FiscaliaCDMX, donde compartiré todos los avances y logros que hemos realizado en estos cuatro años de transición”

Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México

ESPECIAL

“Querida @ErnestinaGodoy, tienes todo nuestro apoyo y confianza. Sabemos que te tienen miedo porque sacaste a la luz todas sus fechorías, pero esto no queda aquí”

Mario Delgado, presidente nacional de Morena

ESPECIAL

“Finalmente se dijo NO a la ratificación de @ErnestinaGodoy. NO a la fiscal carnala que no da resultados a la gente, NO a una fiscalía persecutora de opositores, a modo y sometida al presidente”

Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional

ESPECIAL

“Felicito a las y los diputados locales de la #CDMX por haberse defendido frente amenazas y tracaladas y evitar la ratificación de una fiscal empeñada más en servir a los intereses políticos de sus jefes que en procurar justicia”

Felipe Calderón, ex presidente de México

ESPECIAL

