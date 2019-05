Eres el Presidente, no un apaciguador: Fox a López Obrador

El ex presidente Vicente Fox pidió al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, actuar como Presidente y no como "apaciguador" ante la amenaza estadounidense de imponer aranceles a todas las importaciones procedentes de México como presión para frenar la migración.

En dos videos difundidos este viernes en redes sociales, Fox declaró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es un abusador, no un negociador", ante lo cual el Gobierno de México "necesita poner límites y proteger a su nación".

"López necesita estrategia, no palabras y más palabras. López, eres el presidente, no un apaciguador. Representas al país, queramos o no", dijo Fox, un frecuente crítico de López Obrador, en aparente referencia al ofrecimiento de diálogo del mandatario ante la amenaza arancelaria formulada la víspera por Trump.

El ex presidente dijo que la amenaza constituye un problema y "hay que resolverlo bajo términos de humanismo, de respeto, pero también de pragmatismo y de una economía que ahora se pone en crisis".

Varios usuarios en la red social criticaron la actitud de Fox, e incluso se burlaron de su postura.

JM