Enfermera que interrumpió su boda quiere entrar al sector salud

El pasado 18 de noviembre fue un día especial para Yazmín Domínguez y Luis Javier Hernández, pues se realizó su matrimonio civil ante un juez del municipio de Paraíso, Tabasco. Sin embargo, durante la celebración, salió a cumplir con su profesión de enfermera para atender un llamado y la imagen de ella prestando servicio con su vestido de novia se volvió viral.

"Yo no sabía nada, fue real, sí pasó, pero no me enteré hasta que mis amigas me dijeron que me volví famosa", relató la enfermera con cuatro años de servicio, en entrevista con El Universal.

"Estaba en mi casa, me llamaron y me preguntaron si podía ir a aplicarle el medicamento a un paciente porque les urgía. Como era cerca de mi casa dije que sí, que sólo me cambiaba de ropa e iba, pero ellos me dijeron que así estaba bien", detalló.

Yazmín se disculpó con sus invitados, y con todo y vestido de novia acudió a atender el llamado.

La enfermera de 30 años fue fotografiada por una persona que se encontraba en el lugar y posteriormente la imagen fue publicada en redes sociales, donde se volvió viral y desató comentarios que destacaban la vocación de la tabasqueña.

En espera de su boda religiosa, que se celebrará el 2 de diciembre, Yazmín recordó lo difícil que fue acceder a la universidad para estudiar enfermería, profesión que soñaba desempeñar desde niña.

"Estudié en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UAJT). Para entrar tuve que hacer cuatro veces el examen, pero insistí porque no quería dedicarme a otra profesión", asegura.

Sin embargo, con la calidad de su preparación y su vocación, Yazmín trabaja en una farmacia de genéricos, y reconoce que busca ingresar al sector de salud público, pero afirma que es complicado.

"Ya fui a todos lados. Es complicado por la cuestión de las plazas. En el IMSS me dijeron que tengo que tener familiares que trabajen ahí; en el Sector Salud sólo me piden que deje mi currículum", explicó.



