En acto masivo, "El Bronco" agradece apoyo de sus seguidores

Ante unas 50 mil personas reunidas en la Macroplaza de Monterrey, Nuevo León, el candidato presidencial sin partido, Jaime Rodríguez Calderón, agradeció a la gente que lo apoya para que lo favorezcan con su voto el 1 de julio.

"El Bronco" adelantó que el miércoles 27 estará en Monterrey para hacer un cierre cibernético y tratará de conectar con más de 10 millones de personas vía redes sociales.

En lo que llamó el cierre de su gira por todo el país, previo a las elecciones del 1 de julio, Rodríguez Calderón dijo tener la capacidad, experiencia, ganas y deseo para gobernar el país, y resaltó que lo que él ha hecho ahora, nunca se había visto, que es convencer a la gente para cambiar el país y acabar con la corrupción y la partidocracia.

"Mi voz no es tan fuerte, mi voz se cansa pero mi corazón no y mis palabras no sean suficientes, pero hay que irnos emocionados", señaló ante su familia, quienes agradecieron el apoyo a Rodríguez Calderón.

En su discurso, el aspirante sin partido recordó que su contendiente de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, no llenó una plaza en Veracruz, e indicó que "no junta más que un perro atropellado. Vino hace dos días (a Monterrey) y creyó que toda la gente iba a verlo como si fuera el mesías, y ya vio que no".

Refrendó sus compromisos y aseguró que en caso de ganar los comicios, bajará los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR), así como a los maestros para mejorar sus condiciones. "Quiero pedirles a todos, si están de acuerdo, que le regresemos el poder al maestro". Además pidió a los presentes agradecer el trabajo que hacen la Marina y el Ejército, y tener respeto por estas instituciones, así como ayudar a los jóvenes.

Precisó que a partir de esta semana se debe vencer lo que las encuestas dicen, y a través de la red social Facebook preguntar por quién les gustaría votar "para hacer la publicación con la verdad de los números".

El abanderado señaló que en caso de que el voto le favorezca, residiría en Oaxaca para combatir la pobreza, luego en Tamaulipas para calmar la inseguridad, así como en Veracruz, Michoacán, y Guerrero, "y como presidente voy a vivir en mi casa, Los Pinos lo vamos hacer un área para que la gente vaya a visitarlo".

También aseveró que le quitaría los 12 mil millones de pesos a los partidos, dinero que sería para los pueblos indígenas; "vamos a quitar el impuesto de la gasolina para que sea más barata, por eso queremos que Raúl González llegue al Senado, y que miles de maestros de educación física vayan a las escuelas y los niños bajen de peso y se acabe la obesidad".

Jaime Rodríguez reiteró el trabajo que han hecho sus seguidores, a quienes les aseguró que "ustedes están despertando a México, por eso les digo, la mayoría de los jóvenes son talentosos, necesitamos apoyarlos".

Gente de diversos municipios, como de San Pedro Garza García, Santa Catarina y Apodaca, entre otros, así como de los estados de Durango y Coahuila, se reunieron para apoyar a "El Bronco", a quienes les pidió convencer a sus familiares para que voten por él.