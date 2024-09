Empleados del Poder Judicial reanudan manifestaciones en rechazo a la Reforma Judicial

Este martes, empleados del Poder Judicial de la Federación reanudaron sus manifestaciones en oposición a la Reforma Judicial, que ya ha sido aprobada.

En el Aeropuerto Internacional de Mérida, los trabajadores del PJF reafirmaron su decisión de mantener el paro y exigir la revocación de la reforma judicial.

Con pancartas en mano, expresaron su preocupación por las consecuencias que esta iniciativa tendrá en su economía, destacando la desaparición de los fideicomisos como uno de los principales problemas.

Manifestaron que estos cambios legislativos afectan a los trabajadores y los ciudadanos , ya que aseguran que el Poder Judicial Federal es clave para garantizar la justicia.

Los manifestantes lanzaron consignas en su rechazo a la reforma judicial, como: ¡El Poder Judicial sigue en pie!; "Si no hay Justicia para el Pueblo, que no haya paz para el Gobierno" y también "Independencia judicial Sí, control presidencial NO".

Hay que señalar que esta protesta fue pacífica, pues los accesos a la terminal aérea no fueron cerrados y se permitió el libre tránsito de pasajeros.



YC