Empleado de Banxico da positivo en prueba de coronavirus

Banco de México (Banxico), informó esta madrugada que un empleado dio positivo a la prueba de COVID-19 (coronavirus).

"Hace unas horas un funcionario del Banco de México dio positivo a la prueba de COVID-19 (coronavirus)", dio a conocer.

En un comunicado, señaló que el trabajador -del que no se dio su nombre ni cargo- no presenta síntomas graves y se encuentra en su domicilio particular siguiendo el protocolo marcado por sus médicos tratantes y por la Secretaría de Salud.

Dijo que con el fin de seguir los lineamientos correspondientes, se estableció comunicación con las personas con quienes tuvo contacto los días previos.

Destacó que hasta este momento, los miembros de la Junta de Gobierno no presentan síntomas relacionados con dicha enfermedad.

Aseguró que el Banco Central, continuará garantizando el cumplimiento de sus finalidades conforme a los protocolos institucionales previstos para mantener su continuidad operativa y en estricto apego a las indicaciones que emita la Secretaría de Salud.

OA