La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz negó que haya plagiado partes del informe de trabajo que presentó para titularse en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo que pidió que no la comparen con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel.

En entrevista en sus oficinas del Senado de la República, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM) explicó que obtuvo su título en la modalidad de “Experiencia Profesional”, mismo que dijo, se logra presentando casos prácticos que acrediten que se tiene experiencia en la ingeniería.

Sostuvo que lo que ella presentó “fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo, del Programa de Cambio Climático del gobierno, (pero) es obvio que estoy refiriéndome al Programa de Cambio Climático, y algunas referencias técnicas de equipos muy específicos; hay un párrafo por ahí que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son siete párrafos de 77 páginas donde lo importante es la experiencia profesional”, señaló.

Dijo que en el caso del trabajo que presentó para obtener su título, en los párrafos que tomó “no hay autores”, porque “son manuales técnicos de los equipos que están instalados”.

Xóchitl Gálvez aclaró que lo que presentó fueron tres casos que vivió en su actividad profesional como ingeniera, “que fue lo que me valió el título, y lo que están sacando es mi informe, pero no es una tesis. El esquema en el que yo me titulé no es una tesis, es un trabajo profesional donde informo sobre esos tres casos”.

Propone Agencia Nacional de Emergencias

En conmemoración de los sismos del 1985 y del 2017, y en homenaje a sus víctimas, en especial de los niños del Colegio Rébsamen fallecidos hace seis años, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz presentó una iniciativa de ley general de protección civil que contemple la creación de la Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias (AMME), “un órgano autónomo que brinde respuesta ante los desastres naturales”.

En su propuesta, la virtual candidata presidencial opositora plantea que la AMME encabece la estrategia nacional para proteger infraestructura crítica, responda a los desastres privilegiando a las personas y coordine con el Ejecutivo federal la reconstrucción de zonas de desastre. “Este Gobierno desapareció el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y dejó claro que no sabe cómo prevenir y atender situaciones de emergencia”.

El Universal

Sufre revés judicial contra Romo

La aspirante presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, sufrió un revés judicial, luego de que un juez federal le negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo con el que buscaba evitar que el morenista, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, actual asesor B en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, hiciera señalamientos en su contra sin antes haberla denunciado.

En los primeros días de septiembre, la senadora panista solicitó la protección de la justicia al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México contra la omisión de un asesor “B” de la Secretaría de Gobierno de cumplir con sus obligaciones para garantizar su presunción de inocencia, luego de que este difundiera señalamientos en su contra en redes sociales y medios de comunicación para exhibirla como presunta responsable de delitos de enriquecimiento ilícito y corrupción.

Claudia continúa con giras

La virtual candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, anunció en sus redes sociales las Entidades del país que visitará del 21 al 24 de septiembre para la instalación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de Morena.

La ex mandataria capitalina detalló que además se firmará el “Acuerdo de Unidad de la Transformación” para que se sumen más personas al movimiento de la 4T, incluso si son de otro partido político.

La Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación detalló que, el 21 de septiembre estará en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el viernes 22 de septiembre en Hermosillo, Sonora; el 23 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, y el 24 de septiembre en Oaxaca, Oaxaca.

Cabe mencionar que, Sheinbaum recorrerá las 32 Entidades del país hasta el 29 de octubre, y posteriormente comenzarán las precampañas electorales rumbo a la elección presidencial.

Alista visita al Senado

La coordinadora de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, alista una visitará hoy al Senado para reunirse con los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Fuentes de la bancada mayoritaria informaron que el encuentro, que se realizará a puerta cerrada alrededor del mediodía, tiene la finalidad de cerrar filas en torno a la virtual candidata presidencial del bloque oficial.

Entre los 59 senadores de Morena, alrededor de 14 están identificados como afines al ex canciller Marcelo Ebrard, por lo que la semana pasada, el coordinador de la bancada guinda, Eduardo Ramírez Aguilar, hizo un llamado a la unidad de la bancada y a evitar las fracturas.

"No diré nada, pero habrá señales"

A horas de que fuera publicada la convocatoria para aquellos que aspiren a una candidatura en Morena en las ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mario Delgado, dio señales de que podría buscar la candidatura por la CDMX.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, el líder nacional de Morena usó el famoso trend para insinuar sus intenciones. "Si me preguntan por una candidatura, no diré nada, pero habrá señales", se escucha una voz en off.

Lilly Téllez reacciona a propuesta de Morena

Alejandro Rojas Díaz-Durán, senador por Morena, presentó una iniciativa para que los ex presidentes de México que concluyan su mandato puedan ser senadores por un periodo de seis años, sin necesidad de ser electos en las urnas, sin gozar de la dieta correspondiente, pero sí del fuero constitucional.

Tras esta propuesta de Morena, la senadora Lilly Téllez rechazó "ex presidentes intocables... al contrario, no deben tener fuero, deben ser sujetos a rendir cuentas ante la justicia", dijo la legisladora.

Recibe reclamo por entrega de bastón

Luego de la entrega que hizo del bastón de mando de la 4T a Claudia Sheinbaum, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió un reclamo de representantes de las tradiciones de pueblos originarios.

En su conferencia mañanera de ayer 19 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador recibió un audio de Santiago Ortela Sarmiento, médico tradicional que le entregó el bastón de mando al titular del Ejecutivo en el Zócalo el 1 de diciembre de 2018.

