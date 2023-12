La precandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, presentó ayer a su equipo de 22 colaboradores para la precampaña.

Destacan el coordinador y ex secretario de Gobernación en la administración de Fox, Santiago Creel; Josefina Vázquez Mota, coordinadora de líderes en campaña y ex secretaria de Educación con Calderón, y Enrique de la Madrid, encargado del plan de Gobierno y ex titular de Turismo en el anterior sexenio.

La aspirante fue criticada por incluir a sus hijos, Diana y Juan Pablo, en el grupo.

“Ofrecen fraudes electorales y corrupción”, dice Claudia

Luego de la presentación del equipo de la precandidata a la Presidencia de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial, dijo que, del lado de la oposición ofrecen fraudes electorales, “mapachería”, y corrupción.

Durante un panel de medios locales y nacionales, la precandidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” fue cuestionada sobre el equipo de precampaña de Xóchitl y aseguró que, a diferencia de la oposición, ellos ofrecen “un proyecto de nación de largo alcance y de largo aliento”.

“¿Qué pueden ofrecer? El pasado, un pasado de corrupción que ya vivió nuestro país, en cambio nosotros tenemos a todo el movimiento, quién hizo el proyecto de nación, intelectuales, pensadores, luchadores, como Armando Bartra, el propio Ignacio Taibo II, el propio Hugo López-Gatell, (...) y ahora lo hemos incorporado con otras personalidades para hacerlo mucho más plural, los foros de opinión. (...) y que se va a acompañar con lo que ha hecho el Presidente y de nuevos proyectos”.

“Del otro lado ofrecen fraudes electorales, ‘mapachería’, ofrecen corrupción, esa es la oferta del PRIAN”, aseguró Claudia Sheinbaum.

Cuestionada sobre las imágenes que mostró Xóchitl Gálvez en la Universidad Anáhuac que presuntamente son ofensivas contra las mujeres, Sheinbaum pidió que la ciudadanía valore si es violencia política de género.

“Nosotros vamos a seguir creciendo porque ofrecemos esperanza, y siempre cumplimos a lo que nos comprometemos”, concluyó.



“Puro cartucho quemado”, dice Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado criticó al equipo de campaña presentado por la precandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, al calificarlo como “una chunga” y que tiene “puro cartucho quemado”.

En conferencia de prensa, señaló que Santiago Creel perdió la jefatura de Gobierno contra Andrés Manuel López Obrador, y acusó que luego se dedicó a dar permisos de casinos en la Secretaría de Gobernación.

Al diputado del PRI, Rubén Moreira, lo calificó como el “mapache mayor de Coahuila”; mientras señaló que la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, perdió la gubernatura de Hidalgo contra Morena. “Revivieron a Max Cortázar. Como ya regresó RBD, a lo mejor quieren que regrese Timbiriche. Era el coordinador de comunicación de Felipe Calderón cuando se robaron la presidencia. Fue el orquestador de la guerra sucia, del peligro para México, es experto en guerra sucia”, apuntó.

Incluye a sus hijos Diana y Juan Pablo en equipo de trabajo

Durante la presentación de su equipo de precampaña, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, expresó que sus hijos también la apoyarán. Diana Vega Gálvez se encargará del equipo de “Xochilovers”, mientras que su hijo Juan Pablo Vega Gálvez creará una red a nivel nacional de jóvenes. La precandidata dijo que tiene hijos trabajadores y que también quiere un México mejor para ellos.

La precandidata presidencial de la alianza opositora afirmó que el equipo que la acompañará es plural, refleja la diversidad política y cumple con el requisito de 100% de honestidad, 100% de capacidad y 100% de trabajo y talento.

“Combina experiencia y juventud, combina política y sociedad civil, ponen al más alto nivel sociedad civil, mujeres, personas con discapacidad, campo, causas sociales, migrantes, indígenas y afromexicanos, diversidad geográfica”, destacó.

Partidos se embolsan 287 MDP de impuestos

Los partidos políticos han retenido impuestos de sus trabajadores por 287 millones de pesos, sin entregarlos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), utilizando ese dinero en la opacidad y fuera de la lupa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE determinó dar una prórroga de un año más para que los partidos políticos paguen dicha cantidad, pese a que la fecha límite era este año.

Además, los partidos políticos ya habían obtenido aplazamientos previos, sin lograr regularizar su situación fiscal.

Morena es el partido que más ha incurrido en esta práctica, al no comprobar el pago de 155 millones 976 mil pesos al SAT.

Le sigue el Partido del Trabajo, con 36.7 millones; el PRD, 13.3 millones; Partido Verde, un millón; Movimiento Ciudadano, 729 mil pesos; el PAN, 5 mil 846 pesos y partidos locales con 3.5 millones.

IEPC desecha denuncia de “Chema”

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco rechazó la denuncia que interpuso José María “Chema” Martínez en contra del partido Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco, así como en contra de su coordinador estatal José Manuel Romo Parra, a quienes acusó de calumnias por unas bardas con mensajes para atacar al morenista.

En la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo del IEPC que se realizó ayer, los consejeros votaron de forma unánime para desechar la denuncia que presentó “Chema”, luego de que, a mediados de julio, aparecieron unas bardas con pintas en las que tachaban al aspirante a la alcaldía de Guadalajara de “ser un peligro para Jalisco”.

