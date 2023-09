El Frente Amplio por México, conformado por el PRI, el PAN y el PRD, anunció ayer de forma oficial que su candidata presidencial para las elecciones de 2024 será Xóchitl Gálvez.

“Después de todos los acuerdos tomados, hoy sabemos que la senadora Xóchitl Gálvez encabezará la conducción del Frente Amplio por México”, dijo Arturo Sánchez, integrante del Comité Organizador de la alianza, en conferencia de prensa.

Liderará el Frente y enfrentará a Morena, que definirá a su abanderado el próximo 6 de septiembre.

“Xóchitl representa la esperanza de México, de un México sin límites, de un México unido y de un México próspero”, expresó Armando Tejeda, secretario nacional de elecciones del PAN.

Gálvez, empresaria y mujer indígena originaria de Hidalgo, ha sido la opositora que más frontalmente se ha enfrentado a Andrés Manuel López Obrador, un hecho que la impulsó tras anunciar sus aspiraciones presidenciales apenas en junio pasado.

Aunque la panista debía enfrentar el domingo en una consulta pública a Beatriz Paredes, la senadora del PRI renunció el miércoles tras difundirse una encuesta que daba el 57.6% de las preferencias a Gálvez.

Por ello, el Frente canceló la votación y, en su lugar, realizará un evento el domingo en el Ángel de la Independencia, donde entregará la constancia de ganadora a Gálvez, según reveló el Comité Organizador.

“Nadie tiene por qué regatearme el triunfo”

La senadora Xóchitl Gálvez y virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), señaló que nadie tiene que regatear nada a su triunfo, ya que ella hizo su trabajo, recorrió todo el país en ocho semanas y al final de cuentas quien decidió abdicar en la contienda interna fue la priista Beatriz Paredes, sin presiones de su parte.

“Claro que gané la encuesta. A ver, no me quieran regatear. Pues que Beatriz se haya bajado, ¿qué hago yo? Yo puedo decidir por mí y la respeto, y si tomó la decisión, la tomó por ella. Por eso yo dije, si hay alguna presión, yo no me presto, o sea, hagamos la contienda el domingo”, expresó ayer al término de la inauguración de la reunión plenaria de los diputados federales del PRD.

En entrevista, añadió que no pedirá licencia, y continuará con sus funciones legislativas hasta que no inicie el proceso electoral como marca la ley.

“No (pedirá licencia), porque yo voy a cumplir con mi trabajo como senadora. Nos queda claro que podamos hacer cosas de campaña en este momento, y lo que tenga que hacer, lo haré los días que no esté trabajando”, especificó la senadora albiazul.

Xóchitl Gálvez también le respondió al Presidente López Obrador, quien aseguró que fue designada por orden de los dirigentes del PAN, PRI y PRD; y señaló que su lugar lo ganó por mérito propio.

“No fue en nombre de la casualidad. Por eso no acepto que me quieran quitar mérito. Empecé de cero. Recorrí el país en ocho semanas. Me paré una chin… que no pueden imaginar. Dormía cuatro horas. Estoy aquí, y se lo digo al Presidente, por mérito personal, no estoy aquí por nadie”, apuntó.

Xóchitl Gálvez Ruiz manifestó su admiración por la aspirante priista que decidió no terminar con el proceso interno, que culminaría con la encuesta nacional del próximo domingo 3 de septiembre.

“Lo que le puedo decir es que la admiro, la quiero y la respeto, nada más, lo demás se lo diré en persona”, puntualizó la mujer que encabezará la candidatura presidencial del bloque oposición.

También agradeció la apertura de los partidos políticos que conforman el Frente Amplio por México, porque se abrieron a postular a una mujer para competir por la Presidencia de la República en 2024.

“Las mujeres tenemos hoy una gran oportunidad, gracias a los partidos por estar a la altura de lo que el país está demandando. Quieren darle una oportunidad a las mujeres para que sea una mujer la presidente de este país”, subrayó.

Previamente, Gálvez Ruiz consideró que la candidata de Morena y aliados a la Presidencia de la República será la ex jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, y retó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a apostar si será así o no.

Lo anterior, en respuesta al Presidente López Obrador, quien, en su conferencia mañanera, en Palacio Nacional, demeritó el triunfo de la senadora panista, al sentenciar: “Gané la apuesta, gané la apuesta” y acusó que el proceso de elección de la oposición fue una simulación, adjetivo que también les han dado a las campañas que realizan sus llamadas “corcholatas” de Morena, el PVEM y el PT.

“Le apuesto al Presidente que va a ser Claudia Sheinbaum Pardo. Que le ponga cuánto”, contestó al titular del Ejecutivo federal al término de la inauguración de la reunión plenaria del PRD, a la que fue invitada la virtual candidata del Frente Amplio por México.

Además, aseguró estar contenta con el resultado de la encuesta y la campaña que realizó durante las últimas ocho semanas: “Yo estoy contenta con lo logrado, haber visitado 27 Estados, haber conseguido un millón de firmas, estar en 55 puntos de la encuesta, ¿cómo no voy a estar contenta?”, abundó.

En cuanto a la decisión de la senadora Beatriz Paredes de declinar en su aspiración por la candidatura presidencial, explicó que no hubo presiones para ello y que de la misma manera, tampoco ella aceptará presiones de nadie.

“La decisión la tomó Beatriz, yo no la tomé, eso es importante decirlo, ella tomó la decisión. Beatriz Paredes es una adulta, es una mujer política hecha y derecha. Beatriz es una mujer que no se deja presionar por nadie y yo soy una mujer que no se deja presionar por nadie, y váyanlo entendiendo. Nadie me va a dar instrucciones”, afirmó.

“No van a vencernos, porque ellos (Morena), perdieron la oportunidad de darle a los mexicanos lo que les ofrecieron”, precisó la virtual aspirante presidencial.

El Universal

Xóchitl Gálvez (centro) asistió a la reunión plenaria del PRD donde estuvo acompañada de Jesús Zambrano (saco gris), entre otros. EL UNIVERSAL

Tribunal firma acuerdo con empresarios

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) firmó un convenio con 26 organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial, a fin de que realicen un monitoreo general y especializado del proceso electoral 2023-2024, con una vista crítica e independiente.

Durante la firma del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, afirmó que la ruta contra el debilitamiento y erosión democrática solo es posible a través de caminos pacíficos, legales, solidarios, compasivos y dialogantes.

Sostuvo que en el ámbito electoral, garantizar elecciones íntegras es una necesidad irremplazable, así como un pilar fundamental de la democracia.

Señaló que la sociedad exige mejores resultados, exige menos desigualdad, menos pobreza, más pluralidad, para lo cual la inteligencia colectiva, la acción ciudadana organizada y el conocimiento serán necesarios en todo este proceso.

Expuso que el llamado que hace la sociedad civil a todas las magistraturas electorales del país es que se sumen a este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral que contará con monitoreo ciudadano y demuestren que desde la Judicatura electoral se aplica la ley, se contribuye a procesos electorales con estándares de integridad y se resuelven pacíficamente las diferencias a través de una justicia imparcial.

Por su parte, Luis Fernando Fernández, de la organización Práctica Laboratorio por la Democracia, agradeció TEPJF por la apertura para acercarse a la sociedad civil y poner al servicio de la ciudadanía a la institución, a fin de que pueda acercarse a todos los temas de justicia electoral.

El Universal

Agreden a equipo de Claudia Sheinbaum

Tras los eventos de campaña de Morena para elegir a su candidato para la Presidencia, la tarde de ayer, se suscitó un altercado en donde salieron lesionados integrantes de campaña de la aspirante Claudia Sheinbaum Pardo. En el Estado de Aguascalientes se registraron actos de violencia en contra de observadores y personal operativo de Sheinbaum que acompaña a la Comisión Nacional de Encuestas de Morena.

El altercado sucedió en plaza Guadalupe de la sección 489, en Aguascalientes, cuando hombres golpearon con tubos y palos a Humberto Pedroza y Javier Quezada observador de la Comisión Nacional de Encuestas y operador vehicular.

Francisco Javier Quezada, resultó con severas heridas en el cuerpo y genitales, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital. Por el momento se desconoce el estado de Humberto Pedroza.

Los agresores huyeron en un vehículo March, placas ADF591C, presuntamente fueron reconocidos como parte del equipo de Emmanuel Reyes, coordinador de Marcelo Ebrard en la Entidad, además el automóvil fue reconocido como parte del equipo de la diputada Salma Luevano y Heder Guzmán, quienes colaboran con Emmanuel Reyes.

Estamos luchando por el libre voto: Marcelo Ebrard

El aspirante Marcelo Ebrard expresó su gratitud hacia sus 350 representantes que están participando en el levantamiento de la encuesta de Morena, y afirmó que están luchando por el voto libre de la gente.

En un video compartido por sus simpatizantes, reconoció su esfuerzo porque "a veces toma horas esperar, mucha paciencia".

Lo anterior, en medio de los señalamientos de retrasos y falta de entrega de boletas en los primeros dos días del levantamiento de la encuesta.

"Recuerden que estamos luchando por el libre voto de todo el pueblo de México", afirmó.

Pide a Ebrard que deje de chantajear a Morena

Gerardo Fernández Noroña pidió a Marcelo Ebrard dejar de chantajear a las “corcholatas” y dirigentes de Morena pues considera que los señalamientos del ex canciller sobre irregularidades en el levantamiento de encuestas, entre otras quejas, son para “tratar de descarrilar” la elección de candidato presidencial del partido guinda.

“Hay que saber ganar y hay que saber perder. Asume las consecuencias de tu mala campaña y asume el resultado; si ganas, yo te apoyaré, pero si no ganas, deja de estarnos chantajeando”, solicitó el petista a Ebrard Casaubon luego de que ayer se enfrascara en una discusión con Martha Lucía Micher al señalar que el ex jefe de Gobierno quiere sabotear el proceso interno.

El diputado con licencia por el Partido del Trabajo (PT) explicó que si bien existen dificultades organizativas en el levantamiento de la encuesta, tal y como Marcelo Ebrard señala, los contendientes se encuentran en veda y no deben hacer mención sobre los procedimientos de elección de Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T para evitar sanciones por parte del INE.

Apuntó también que es incomprensible que el equipo del ex canciller señale que existen anomalías en el proceso cuando se acreditó que él (Marcelo Ebrard) está usando un call center para hacer llamadas a su favor a la zona en donde se están levantando encuestas.

“En el camino ni Adán Augusto, ni Claudia, han respetado todo el proceso, ni las reglas. Ha sido el dinero el que más ha influido, pero Marcelo ha sido el que ha estado planteando críticas a un proceso desigual, a un proceso con prácticas, que hemos combatido y que yo desde un inicio denuncié como camino para el rompimiento”, acusó.

Gerardo Fernández Noroña insinuó que el equipo de Marcelo Ebrard chantajeó al partido durante la elección de casa encuestadora tras exigir que le aceptaran una casa encuestadora porque de lo contrario rompería con Morena.

Sobre el intercambio de mensajes con Martha Lucía Micher, instó al excanciller a no mandar a sus “carranclanes a agredirlo y decirle majaderías”.

“La última injuria es que yo voy a declinar por Claudia Sheinbaum. (…) Están buscando descarrilar al movimiento y es un acto irresponsable. Hay un espacio para discutir (…) y me parece que lejos de usarlo están buscando descarrilar cuando la unidad es lo que debe prevalecer.

CT