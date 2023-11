El presidente de la asociación Confío en México, Salvador Cosío Gaona, pidió al Frente Amplio por México (FAM) abrir a la sociedad civil el proceso de selección del candidato en Jalisco para el próximo proceso electoral del 2024.

En entrevista, el político, quien hace unos días manifestó su interés de participar en el proceso, dijo que Jalisco es estratégico y no debe verse como relleno. “Como lo señalé el día que hicimos el posicionamiento a nombre de las organizaciones de la sociedad civil, pensamos que Jalisco es fundamental y no debe de ser visto como algo de relleno”.

“La potencialidad de Jalisco es grande y ocupa un lugar preponderante. En las elecciones pasadas, los partidos del Frente Amplio obtuvieron 950 mil votos, entonces no se puede ver como algo desdeñable”, añadió.

Cosío Gaona hizo un llamado a los dirigentes del FAM para que evalúen las ventajas que tiene Jalisco en el próximo proceso electoral.

“Se debe dejar de ver a Jalisco como un botín de los partidos políticos nacionales y, obviamente, en los locales, en que se le vea como un Estado que no se puede ganar y que simplemente sí genera votación, pero no es suficiente dar por descontado que no se puede ganar y poner a un candidato o candidata cualquiera y su enfoque sea buscar las posiciones legislativas, ni siquiera las de competencia”, comentó.

Aseguró que hay distritos que son ganables de parte del Frente Amplio por México, pero se requieren candidatos competitivos.

“Nada más se piensa en la cantidad de votos para ver reflejado cuántos porcentajes y cuántas plurinominales se pueden obtener en la Entidad y que son para las personas que tienen mayor presencia en las estructuras”.

Salvador Cosío considera que el candidato a gobernador del FAM debe ser emanado de la sociedad civil porque hay nueve gubernaturas en disputa, de las cuales la mayoría ya se repartieron los partidos políticos, por lo que se debería de dejar un espacio para este sector en Jalisco.

“Lo ideal sería que cuando menos una de esas 13 gubernaturas, incluyendo las del año pasado y las nueve de este año, se destinen para la sociedad civil. Sí, como dicen que es un frente amplio, deben darles espacio a la sociedad civil a través de la gente que hace política en la Entidad y no de militancia partidaria”, aseguró.

Añadió que se debe elegir al candidato no por el hecho de ser mujer, sino que sea la persona que tenga mayor posibilidad de ganar la elección, hacerla competitiva y mucho a la campaña nacional para que Xóchitl pueda ganar la presidencia de la República y puedan llegar más diputados y senadores.

“Lo que pedimos no es que nos den esa posición como se las reparten esos partidos, no, lo que decimos es que si en Jalisco tenemos fortaleza y hay asociaciones civiles, que se abra el proceso similar al nacional y no simplemente sea una determinación de “dedazo”.

Si al final se determina que el candidato en Jalisco sea del sexo femenino, también deben hacerlo abierto y no simplemente un reparto que le toque al PRI o al PAN.

“Debe de haber un esquema en el cual sea una realidad el compromiso de los partidos y de la coordinadora del Frente Amplio por México de que sea abierto a la sociedad”.

Salvador Cosío reiteró que participará siempre y cuando sea un proceso claro, transparente, democrático, legítimo y no un “dedazo disfrazado”.

“Creo que tengo la capacidad para mantener y aglutinar a las asociaciones civiles y para tener permeabilidad en el seno de la militancia de los tres partidos, incluso de otros partidos que no están conformes con cómo se manejan las cosas en sus partidos”, puntualizó.

Aseguró que cuenta con apoyos de simpatizantes y militantes priistas, panistas y perredistas, lo que le permitiría hacer un buen trabajo y atraer miles de votos para el FAM.

“Tengo la capacidad, tengo la experiencia, tengo la formación, tengo el ánimo, disposición y tiempo para hacer un trabajo primero rumbo a la interna que exigimos y después en la campaña”.

Abundó que conoce bien los 125 municipios que conforman Jalisco, los ha recorrido muchas veces y sabe qué necesidades existen en cada rincón.

“Sé lo que le falta a la gente para ir a votar y sé lo que hay que hacer para el desarrollo socioeconómico y la cohesión social en Jalisco, además del desarrollo regional en base a los temas fundamentales como educación, salud, seguridad, empleo”, concluyó.

No hay que usar la tragedia: Sheinbaum

La coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, pidió no hacer uso político de la tragedia en Guerrero y no dejar de apoyar a los guerrerenses que resultaron afectados por el huracán “Otis”.

“No hay que dejarnos llevar nunca por estas noticias falsas que han estado saliendo y que lo único que quieren es dañar, afectar y utilizar políticamente una tragedia. Creo yo que es lo peor que puede haber: utilizar en beneficio de una campaña o partido político. Aquí hay que estar unidos, defendiendo y apoyando a los guerrerenses”, dijo.

En un videomensaje difundido a sus simpatizantes a través de las redes sociales, aseguró que el Gobierno federal está haciendo una “labor impresionante” para apoyar a los damnificados del huracán” en Guerrero.

ESPECIAL

Plantea Xóchitl fondo emergente especial

La senadora Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, presentó ayer en la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley de Emergencia y Reactivación Económica frente a Eventos No Esperados, que plantea asignar 50 mil millones de pesos para atender el desastre ocasionado en Guerrero por el huracán “Otis”.

“Para efectos inmediatos, porque la tragedia lo exige, la iniciativa de ley establece que el Ejecutivo federal, para este mismo año, deberá aplicar 50 mil millones de pesos a la atención de los efectos del huracán ‘Otis’ en el Estado de Guerrero”, expresó.

Gálvez Ruiz refirió que es necesario plantear otras soluciones, porque son insuficientes las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno federal.

ESPECIAL

Chocan AMLO y Claudia Zavala

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala, se confrontaron luego de que el Mandatario acusó a la consejera de haber ordenado la manipulación de sus expresiones en sus mañaneras de julio pasado en contra de la aspirante presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, lo cual fue rechazado por la funcionaria electoral, quien precisó que en el instituto, a diferencia de otros organismos, hay estándares éticos y no se toman decisiones unipersonales.

Durante la conferencia mañanera, tras la suspensión al director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Manuel Cruz, por la alteración de sus expresiones, el Presidente señaló que en este asunto no nada más tuvo participación ese funcionario, acusó también a sus jefes.

ESPECIAL

Prevén sacrificar a hombres en Morena

El dirigente de Morena, Mario Delgado, señaló que el anuncio de las candidaturas a las nueve gubernaturas se retrasó debido a que están revisando la regla de paridad para postular a cinco mujeres, por lo que deberán elegir a más mujeres pese a no haber ganado sus respectivas encuestas.

En conferencia de prensa, estimó que van a haber más hombres que ganen las encuestas para la candidatura, por lo que se tendrá que valorar en cuáles se postula a cinco mujeres que sean competitivas.

“Estamos seguros de que va a haber más hombres que ganen sus encuestas que las mujeres. Y queremos postular cinco mujeres, entonces va a haber, por lo menos, dos, tres, cuatro hombres que ganando su encuesta, no van a ser los coordinadores”, apuntó.

ESPECIAL

Lía Limón interpondrá juicio

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, afirmó que el rechazo a su licencia temporal por parte de los diputados locales de Morena sólo refleja que no quieren que compita en las próximas elecciones porque le tienen miedo; asimismo, precisó que esto no la detendrá y que interpondrá un juicio para la protección de sus derechos políticos-electorales, una denuncia por violencia política de género y pedirá licencia por 15 días, mismas que no necesitan ser avaladas por el pleno.

Recalcó que le tienen miedo porque saben que va a ganar la Jefatura de Gobierno como ganó la alcaldía en 2021. “Le quieren quitar a la gente su derecho a decidir por su miedo a perder y eso no se vale, la verdad, es que dejen que sea la gente la que decida”, comentó.

ESPECIAL

CT