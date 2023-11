Las presidentas estatales del PRI, PAN y PRD, Laura Haro, Diana González y Natalia Juárez, respectivamente, firmaron ayer el convenio de coalición del Frente X Jalisco ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco.

En dicho evento, las lideresas estuvieron acompañadas de unos 200 simpatizantes de las tres fuerzas políticas, principalmente del PRI. La más vitoreada fue Laura Haro. Ella anunció que la candidatura será para una mujer y aseguró que el acuerdo tiene poder para competir en los próximos comicios.

Más tarde, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, confirmó el anuncio y agregó que Diana González, quien encabeza al albiazul en la Entidad, analizará con Haro y Juárez a los mejores perfiles.

González precisó que a más tardar en 15 días se tendrá el nombre de la abanderada.

“En Jalisco ya está definido: se hizo la evaluación de los nueve Estados donde habrá elección de gubernatura y se decidió qué será una mujer”, dijo.

Explicó que la designación se llevará a cabo a través de una encuesta. El proceso será responsabilidad del PAN. La política detalló que se abrirá la convocatoria para todas las mujeres que deseen postularse, sin importar su militancia.

El pasado 30 de octubre, el PRI anunció que realizará consultas ciudadanas y foros llamados “El Jalisco que queremos” para conocer las necesidades de la población. El objetivo es visitar al menos 100 mil familias de todos los municipios del Estado para conocer sus preocupaciones en temas como salud, seguridad, economía y educación.

“Estaremos casa por casa levantando un sondeo, escuchando a la ciudadanía, a los vecinos para saber cuál es el Jalisco que queremos”, comentó Haro.

Vivir sin miedo y cero impunidad: Salvador Caro

El diputado federal de Movimiento Ciudadano por Jalisco, Salvador Caro, ha fundamentado su trabajo legislativo en la Cámara de Diputados desde el año 2021 en materia de seguridad y justicia, al considerarlas una de las agendas pendientes del Gobierno federal en turno.

El legislador federal, con previa experiencia como diputado local en Jalisco, destacó que 13 de las 37 iniciativas que ha presentado en la actual legislatura son en materia de seguridad, justicia y combate a la impunidad; entre ellas, resaltó una reforma para que los homicidios cometidos por grupos de la delincuencia organizada sean considerados como delitos graves.

“He presentado iniciativas como una reforma a la Ley de Seguridad Nacional y al Código Penal Federal para que, en el caso de los homicidios cometidos por grupos criminales, todos los que hayan cooperado, aun de la mínima manera, se vayan a la cárcel por delito grave”, explicó Caro.

“Es muy lamentable que en la Cámara de Diputados el tema de procuración e impartición de justicia no se haya tocado a lo largo de más de dos años, a pesar de que se han presentado iniciativas”.

Respecto al proyecto de presupuesto de egresos que es discutido en la cámara baja, criticó varios puntos, entre ellos, el alto endeudamiento que propone el Gobierno Federal que alcanza 1.9 billones de pesos.

“Es contrario a la Constitución porque su nivel de endeudamiento que alcanza 1.9 billones de pesos, rebasa lo que establece la Constitución como tope para poder presupuestarse”.

El segundo punto es la falta de apoyo e inversión para la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán “Otis” que dejó pérdidas por miles de millones de pesos y se requieren al menos 300 mil MDP para reactivar Acapulco.

El tercer rubro, señaló el diputado, no incluye temas primordiales para la población como la falta de inversión en la capacitación de policías.

Salvador Caro garantiza que será el próximo alcalde de Guadalajara, al asegurar que cuenta con la suficiente experiencia para hacer frente a los retos que enfrenta la capital de Jalisco.

“Yo voy a ser el próximo alcalde de Guadalajara porque tengo una plataforma personal y tengo la experiencia suficiente para enfrentar los retos que tiene la ciudad en este momento. Vivir sin miedo y tengo claro que es ahora o nunca, de lo contrario, nuestra ciudad va a seguir contaminándose por la delincuencia”.

Dijo que no tiene algún plan B, es decir, que no cuenta con otra meta que no ser el próximo alcalde tapatío, aunque aclaró que no tiene algún problema con otros compañeros del partido.

13 de las 37 iniciativas presentadas en la actual legislatura son en materia de seguridad y justicia. EL INFORMADOR/ Archivo

Morena iniciará precampañas el 11 de noviembre

Mario Delgado señaló que ante arranque del periodo de precampañas en Ciudad de México, Yucatán y Jalisco este 5 de noviembre, el partido iniciará su precampaña a partir del 11 de noviembre una vez que estén definidos las y los precandidatos para las nueve entidades que renuevan Gobierno en 2024.

Por medio de un comunicado, Delgado Carrillo recordó que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena solicitó a todas y todos los aspirantes a las coordinaciones de Defensa de la Transformación suspender de cualquier tipo de actividad pública o privada que tenga por objetivo darse a conocer o promocionarse.

Los aspirantes de Morena deben suspender cualquier tipo de actividad pública o privada que puedan ser considerados actos anticipados de precampaña.

Acusa Marko Cortés a MC de hacer trabajo sucio

El presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, acusó a Movimiento Ciudadano (MC) de pactar con Morena y hacerle el trabajo sucio, al impugnar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que obliga a los partidos a postular a cinco mujeres y cuatro hombres en las elecciones estatales del próximo año, luego de confirmar que el Frente Amplio por México (FAM) tendrá a una mujer como candidata a la gubernatura de Jalisco.

El líder panista afirmó que echar abajo el acuerdo del INE como quiere MC beneficiaría a Morena, que está metido en un problema por el tema de la paridad de género.

Marko Cortés exhortó a panistas, priistas y perredistas a proponer a mujeres destacadas que aspiren a la candidatura a la gubernatura de Jalisco, estado al que dijo, le urge un "cambio de timón".

Ponen en riesgo la democracia: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum arremetió por segundo día consecutivo contra los ex Presidentes Ernesto Zedillo (PRI) y Felipe Calderón, al señalar que pusieron en riesgo la democracia del país.

"Que no venga a decir Zedillo o que no venga a decir Calderón que está en riesgo la democracia, ¡ellos pusieron en riesgo la democracia!, nosotros con nuestro gobierno y con el Gobierno de México, defendemos la democracia", declaró la aspirante presidencial de Morena.

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que el movimiento que encabeza, lucha por el bienestar del pueblo, defiende la democracia y las libertades, así mismo, refirió que el ex Presidente Felipe Calderón inventó una guerra en el país, una "guerra contra el narco y hablaba cuando moría gente inocente de daños colaterales".

Morena formaliza coalición para CDMX

Morena, PT y PVEM hicieron oficial ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) su intención de ir en coalición para la elección a la Jefatura de Gobierno el próximo 2024.

Representantes de los tres partidos acudieron a las oficinas centrales del IECM para entregar los documentos de este convenio de coalición denominado Juntos Haremos Historia por la Ciudad de México.

Eduardo Santillán, representante de Morena, ante el Instituto, declaró que el mensaje que quieren dar con este convenio es que las izquierdas van juntas en la capital del país para la elección del próximo año.

El convenio de coalición establece que el método para elegir candidato o candidata, se llevará a cabo conforme a la convocatoria que emitió Morena, y cuyo resultado será dado a conocer el próximo 10 de noviembre.

