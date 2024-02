José Ramiro López Obrador, hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y su vocero Jesús Ramírez, salieron sorteados como candidatos del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al Congreso.

Fue mediante un sorteo, con tres urnas transparentes, como el partido definió a sus candidatos tanto mujeres como hombres para integrar sus listas de candidatos a diputados y senadores por la vía plurinominal al Congreso.

El sorteo fue dirigido por el presidente de Morena, Mario Delgado, quien recordó que para el caso del Senado se sortearon 16 espacios: ocho para hombres y ocho para mujeres, mientras que para la Cámara de Diputados se sortearon dos listas, una de militantes y otra de consejeros nacionales, con 20 lugares por cada circunscripción.

Este sorteo, explicó Delgado a medios, es para militantes del partido, pero en conferencia de prensa dijo que también incluirán candidatos externos, lista que definirá la Comisión Nacional de Elecciones.

“Los militantes del partido que se inscribieron para participar serán sorteados en una tómbola y sacaremos a quiénes serán nuestros representantes en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores también cumpliremos con las acciones afirmativas y con algunos espacios reservados por estrategia electoral”, dijo Delgado en conferencia de prensa previa al sorteo que fue transmitido en vivo a través de redes sociales de Morena.

En la Primera Circunscripción, donde pertenece Jalisco, quedaron de forma preliminar Itzul Barrera, Favio Castellanos, Bruno Blancas, Carlos Palacios Rodríguez, María del Refugio Ayala y Mayra Palomar.

En la lista para el Senado también quedaron Américo Villarreal Santiago, hijo del Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; Rafael Barajas, ‘El Fisgón’, presidente del Instituto de Formación del partido, y Adriana Gómez, secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional.

Y para la Cámara de Diputados apareció el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, y el hermano del presidente López Obrador, entre otros.

Los partidos tienen hasta el jueves a la medianoche para registrar a sus candidatos al Congreso ante el Instituto Nacional Electoral (INE).



Adán Augusto no descarta ir al senado

El ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no descartó la posibilidad de regresar al Senado ahora como candidato plurinominal de Morena, asegurando que seguirá ayudando al movimiento de transformación donde lo necesiten.

“Hay que esperar, debe de sesionar la comisión de elecciones, van a determinar la lista. Uno siempre ha dicho que estamos dispuestos a seguir ayudando al movimiento y donde el movimiento nos requiera pues ahí vamos a estar”, sostuvo.

EFE

Niega integración al partido de Alejandra del Moral y Del Mazo

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que el ex gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ni la ex candidata priista, Alejandra del Moral, vayan a ser candidatos por el partido guinda al Congreso.

Sostuvo que estos perfiles no están considerados. Sin embargo, no descartó al ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ni a Eruviel Ávila.

“Siempre ha existido la posibilidad en nuestro movimiento de incorporar a personajes externos. Vamos a ver cómo queda”, apuntó.

Garantizan unas elecciones libres y limpias

El Presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que el próximo 2 de junio habrá elecciones limpias y libres, porque se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. Al recordar que como opositor fue objeto de los “fraudes electorales”, el Jefe del Ejecutivo señaló que ahora como Gobierno no pueden hacer lo mismo que esos “farsantes, corruptos, representen da la oligarquía” que sólo usan la democracia de parapeto, en el discurso, porque solo quieren que domine la oligarquía.

Álvarez Máynez felicita a MC por la Ley Silla

Por empujar la aprobación de la Ley Silla en el Senado de la República, Jorge Álvarez Máynez felicitó a Patricia Mercado y Rodrigo Cordera, emecistas responsables de la creación de dicha propuesta.

En su cuenta de X, el virtual candidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano (MC) reconoció el trabajo de sus compañeros y también alabó la labor de Braulio López, nuevo coordinador de la bancada naranja en el Congreso de la Unión.

Se integra Luis Cházaro a equipo de Xóchitl

El diputado federal Luis Espinoza Cházaro anunció que se integrará al equipo de Xóchitl Gálvez, como su enlace empresarial y asesor en temas de comercio internacional. El legislador informó que se mantendrá como diputado independiente, aunque aseguró que recibió invitaciones de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, e incluso de Morena.

“Renuncié ya al PRD, eso es un capítulo cerrado para mí. Recibí distintas invitaciones no sólo de nuestro bloque, también del oficialismo, hubo la invitación a participar con Morena”.

Renuncia Israel Zamora a grupo del PVEM

El senador Israel Zamora Guzmán renunció a la bancada del PVEM al argumentar dicho “partido no ha coincidido con mi forma de trabajo y me ha tendido barreras que me impedirían seguir desempeñando el trabajo cercano a las personas que considero todos los políticos deberíamos estar realizando”. Durante la sesión ordinaria, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, dio lectura al oficio con lo que el PVEM pasará de 8 a 7 senadores. Zamora llegó representando al PRD y luego cambió al Verde.

CT