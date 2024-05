Este próximo domingo 2 de junio México está por llevar a cabo el proceso electoral más exhaustivo que tiene lugar cada seis años, pues además de elegir a sus representantes regionales, así como miembros del Congreso de la Unión, 128 senadores y 500 diputados, se nombrará al nuevo presidente de la República.

Si eres ciudadano mexicano mayor de edad entonces es tu momento de acercarte a las urnas para cumplir con tu derecho y obligación electoral, lo único que necesitas es tener tu identificación oficial vigente y a la mano, pero si tienes dudas al respecto, te compartimos lo siguiente.

Tu INE debe de tener vigencia y validez, para asegurarte de que tu credencial es válida asegúrate que cumpla con los siguientes requisitos.

Existen tres razones por las que tu credencial pierde validez y son:

1.- Tu credencial supera los 10 años de vigencia, esto quiere decir desde su emisión.

2.-No la recogiste a tiempo del módulo de atención ciudadana después de que fue emitida por primera vez, en una actualización o reimpresión.

3.-Hubo cancelación de trámites y por ello te dieron de baja en el padrón electoral, ya sea por usar documentos falsos, datos irregulares o no vigentes.

Toma tu INE y busca los datos básicos de debe tener, asegúrate que el nombre como la curp estén correctos, también revisa la sección electoral (división territorial de los distritos electorales a la que perteneces), el año de registro al padrón de electores, el número de emisión de tu credencial, así como el año de emisión y la vigencia.

Toma en cuenta que su vigencia no sea anterior al 2023, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado que las credenciales emitidas a partir de ese año son válidas para las elecciones del 2 de junio.

Si aún así no te queda claro si tu INE es válida o no, puedes dar clic aquí e ingresar el número del Código de Identificación de la Credencial (CIC) y el Identificador del Ciudadano para verificar el estatus de tu credencial.

Hoy es el último día para solicitar una reimpresión en caso de haber perdido tu credencial, se trata de una réplica exacta a la que no le podrás hacer cambios.