Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, durante su conferencia matutina de hoy, lunes 3 de junio, hizo la promesa de “no imponer nada” a Claudia Sheinbaum, su futura sucesora, asegurando que su retiró será tras la investidura del próximo 1 de octubre.

"No quiero yo imponer nada y me siento muy satisfecho", expresó López Obrador, haciendo referencia a las elecciones del día de ayer, donde el triunfo fue para Sheinbaum.

El Mandatario Federal, informó que habló por teléfono con Claudia Sheinbaum tras el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), en dónde obtuvo la victoria con el 60% de los votos y al rededor de 30 puntos de ventaja sobre Xóchitl Gálvez , su principal rival y opositora.

Sin embargo, señaló que aún no se cuenta con una fecha estipulada para reunirse, pero declaró que no va a influir en las decisiones durante la transición de poderes.

"Tiene que haber cambios, tiene que haber relevos en cargos, ella es la facultada para tomar todas las decisiones, yo no voy a influir en nada, ella va a elegir a su equipo", sostuvo.

Aunque la oposición ha acusado a López Obrador de "imponer" a Sheinbaum para seguir interviniendo en el Gobierno tras el fin de su sexenio, el Presidente insistió en que se retirará de la vida pública.

"No aspiro a ser líder moral, ni jefe máximo, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Yo me voy a Palenque (comunidad del sureste de México) entregando la banda presidencial y me despido, me retiro, me jubilo", manifestó.

López Obrador argumentó que él ya "terminó un ciclo y quien va a hacerse cargo de la conducción del país va a ser la compañera Claudia Sheinbaum".

En este contexto, no aclaró si le pedirá de manera expresa a la próxima Mandataria impulsar las 20 reformas constituciones que él propuso el 5 de febrero , que incluyen militarizar la Guardia Nacional, modificar el sistema electoral, y elegir por voto popular a jueces y ministros de la Suprema Corte.

Estas reformas podrían pasar a partir de septiembre, cuando asuma el nuevo Congreso de la Unión, en el que se perfila que la alianza de partidos de López Obrador tenga una mayoría calificada de dos tercios necesaria para cambiar la carta magna.

"Es parte de lo que vamos a platicar con la futura o virtual Presidenta electa, y luego Presidenta constitucional, porque creo que la nueva legislatura inicia el 1 de septiembre y yo termino el 30 de septiembre, es un mes", apuntó.

