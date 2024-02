Especialistas y legisladores exhortaron a los candidatos y candidatas presidenciales a presentar sus propuestas en materia educativa, comprometerse para revertir el grave rezago que existe en el país, transparentar las becas que dejan de utilizarse de forma electorera y establecer un programa emergente para la regularización del aprendizaje en lectoescritura y lógico matemáticas conforme a estándares internacionales.

En el marco del Día Internacional de la Educación, el movimiento Educación con Rumbo llevó a cabo el Foro “Un nuevo rumbo para la educación en México, el compromiso hacia el 2024”, con sede en el Senado de la República. Se detalló el panorama actual de la situación del país en materia educativa; posteriormente, se abordaron las necesidades de los estudiantes y los docentes desde tres distintos enfoques: el rezago en los aprendizajes, las afectaciones socioemocionales y las miras hacia el futuro de la educación en nuestro país.

Patricia Ganem, quien coordinó la mesa de análisis con el tema del rezago en los aprendizajes, destacó que debemos unir esfuerzos de exigibilidad y tomar la educación como eje transversal y de largo plazo.

Durante su mensaje, la senadora Alejandra Noemi Reynoso enfatizó que el reto de la educación es formar mentes críticas, desarrollar habilidades y contemplar el impulso a la infraestructura educativa para incidir en la calidad de la educación.

Derivado de lo anterior, Paulina Amozurrutia, directora general de Educación con Rumbo, presentó un Pliego Petitorio e hizo un llamado a los candidatos a pronunciarse y asumir compromisos concretos en materia educativa en México. Generación y aplicación emergente de un programa de regularización del aprendizaje.

Acusan a Mario Delgado de boicot

Ildefonso Guajardo Villarreal, ex secretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto y ahora integrante del equipo de Xóchitl Gálvez, acusó a Mario Delgado de enviar a morenistas a “boicotear” uno de los eventos de la virtual candidata de oposición, quien se encuentra en New York, Estados Unidos. Por medio de su cuenta de X, el priísta aseguró que esto es por “coraje” ya que Gálvez sí puede ir a Washington, pero que Claudia Sheinbaum “no se atreve” a ir. “¡Échenle ganas, les vamos a ganar este 2 de junio!”, escribió en su cuenta.

Claudia se deslinda de fórmulas al Senado

Ante el nuevo bloque que serán candidatos plurinominales al Senado de la República, como el ex titular de Seguridad, Omar García Harfuch; la ex fiscal capitalina, Ernestina Godoy y Félix Salgado Macedonio, la aspirante presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, aseguró que ella no tomó esa decisión sino que se determina en una mesa de trabajo con los partidos aliados Partido del Trabajo y Partido Verde. “Es una decisión que toma el partido en una mesa de trabajo con las coaliciones, así fue como se decidió”, dijo.

Máynez ve fracaso en actual política migratoria

Al considerar que la militarización de las fronteras del sur de México para detener el flujo migratorio sólo ha contribuido a agravar el problema de inseguridad pública y trata de personas, y quedar bien con el Gobierno de Estados Unidos, Jorge Álvarez Máynez apuntó que la política migratoria de México es un fracaso. Desde Chiapas, uno de los estados con más alto índice de flujo migrante, el precandidato único por la Presidencia de México de Movimiento Ciudadano (MC) reprobó que, desde hace dos sexenios, los gobiernos no han enfrentado la crisis migratoria con una perspectiva de derechos humanos y, en cambio, la agravaron.

