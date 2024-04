El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó por unanimidad la petición del PAN, PRI y PRD para suspender la transmisión de las conferencias “mañaneras” del Presidente Andrés Manuel López Obrador por posibles infracciones a la ley electoral.

Las consejerías se pronunciaron en contra de la suspensión de las “mañaneras”, en los términos planteados por la oposición, ya que existen precedentes del Tribunal Electoral que establecen que debe estudiarse caso por caso.

Además, la coalición opositora presentó una queja solicitando estas medidas cautelares, por lo que consideraron que de pronunciarse estarían prejuzgando el asunto.

Xóchitl Gálvez había pedido la cancelación, debido a la “incontinencia” del Presidente al incidir en la contienda.

Al presentar la propuesta a nombre del Partido Acción Nacional, el senador Germán Martínez sostuvo que hay antecedentes de limitación de la conferencia matutina durante el periodo electoral, al advertir que se está vulnerando la neutralidad en la elección.

“Creo que conviene a la legitimidad de la nueva presidenta de México cualquiera de las dos, le conviene que se limite al Presidente de la República en su voz”, expresó.

Guadalupe Acosta Naranjo, representante del Partido de la Revolución Democrática, alertó que hay una violación sistemática por parte del Presidente de la República a la Constitución, y que la autoridad electoral no está garantizando un piso parejo.

“El daño está hecho, es irreparable. La elección no es equitativa, la elección tiene la clara intromisión del Presidente”, lamentó.

“¿Vamos a ser observadores de la violación sistemática de la Constitución por parte del Presidente de la República y no hacer nada? ¿No tomar medidas? Y si los órganos electorales no nos amparan, tendremos que llamar a la sociedad mexicana de nueva cuenta a movilizarnos”, expresó.

El senador Emilio Álvarez Icaza calificó al Mandatario como “un violador serial de la Constitución”, lo cual implica una práctica sistemática que puede tener un daño irreversible, por lo que hizo un llamado a tener un árbitro electoral fuerte.

El Universal

Sheinbaum descarta reforma fiscal

La candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, descartó una reforma fiscal para obtener mayores recursos, en caso de ganar las elecciones del 2 de junio. No obstante, dijo que habrá responsabilidad en el gasto público. “No tenemos en puerta una reforma fiscal, nuestra política ustedes la conocen, es la austeridad republicana, este año dado que se van a terminar las obras estratégicas del Presidente: el Tren Maya, el Interoceánico, Refinería y otras obras estratégicas”, afirmó.

Xóchitl causa polémica por patrimonio

En un encuentro con mujeres en el exclusivo fraccionamiento Bosque Real, en Naucalpan, la candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, protagonizó un polémico momento al asegurar que “si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey”. Gálvez aclaró que por su declaración se refería a “la señora Sheinbaum: si ella a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública, es su problema. La referencia fue clara y contundente”.

MC y Morena disputan Presidencia: Máynez

Jorge Álvarez Máynez aseguró que “la vieja política” y su candidata, Xóchitl Gálvez, “traen cara de panteón” porque ya se dieron cuenta de que rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio los punteros serán MC y Morena.

“Andan con cara de panteón los de la alianza, les ha ido muy mal, les va a seguir yendo mal. Yo lo que les diría es que muy pronto se va a empezar a discutir la posibilidad de que esta elección nada más tiene dos opciones: la que representamos en el Gobierno ciudadano y la que representa Morena”.

CT