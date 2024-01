El ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dio a conocer que se sumará al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), luego de que hace unas semanas renunciara al PRI y posteriormente anunciara su respaldo a Claudia Sheinbaum.

En un evento en Ecatepec y ante dirigentes y militantes del PVEM, destacó la importancia de esta nueva etapa: “Hoy me sumo al Partido Verde, que más que un partido es toda una familia. La Familia Verde. Desde el 2002 me ha acompañado en las elecciones que he competido y juntos hemos ganado”, escribió Eruviel en su cuenta de X.

Acompañado por el líder de este instituto político en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, hizo el anuncio en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas de Ecatepec, ante cerca de 10 mil simpatizantes.

En su intervención, el ex priista se comprometió a trabajar para lograr que el PVEM logre su mayor votación en las elecciones del próximo domingo 2 de junio.

Explicó que fue el senador Manuel Velasco quien le extendió la invitación para sumarse a las filas de este partido.

“Es un hombre que sabe ganar elecciones y sabe gobernar”, dijo Manuel Velasco al afirmar que Ávila es de los mejores gobernadores que ha tenido el Estado de México.

Por su parte, Karen Castrejón afirmó que se viven momentos históricos en la vida del país y sostuvo que su partido está del lado correcto de la historia.

En el evento estuvieron presentes: Manuel Velasco; el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; el ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; y Karen Castrejón, líder nacional del Verde.

El Universal

“Alito” Moreno da la bienvenida a Indira Kempis

El dirigente Nacional del PRI, Alejandro Moreno, dio la bienvenida a Indira Kempis, luego de que ella denunció el proceso de selección en Movimiento Ciudadano (MC) en la que la precandidatura se le entregó a Jorge Álvarez Máynez.

Kempis se unió a los escaños del Senado del PRI, así lo informó “Alito” en X: “Nos sentimos muy orgullosos de sumar a nuestra bancada en el @senadomexicano a @IndiraKempis, una mujer congruente, de lucha, comprometida con las mujeres y con los pueblos indígenas, que ha demostrado con firmeza, valentía y dignidad el profundo amor que le tiene a México”, escribió el dirigente del PRI.

Además, “Alito” recalcó que a diferencia de MC “aquí tu voz cuenta. Juntos vamos con todo en la defensa de la Nación, sumando a cada vez más mexicanas y mexicanos que quieren un país fuerte y de progreso”.

Tras la bienvenida, Kempis aseguró que se sumó “a un proyecto común en donde México tendrá a Xóchitl Gálvez como su primera Presidenta”. Y dijo que su decisión fue “con responsabilidad” porque “hay que defender nuestros derechos y libertades”.

El Universal

CT