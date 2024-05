“Para que no se mal interprete”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró que este domingo 2 de junio los consulados de México en Estados Unidos no estarán abiertos para trámites, sino que solamente abrirán sus puertas para que los connacionales puedan votar en casillas que estarán a cargo de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y no del servicio exterior mexicano.

En su conferencia “La mañanera” de ayer en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador destacó que el Gobierno mexicano sólo está dando facilidades para que estas representaciones diplomáticas puedan servir como sitios para que los migrantes puedan ejercer su derecho a votar.

“Ya saben nuestros paisanos migrantes, se va a poder votar, sólo una aclaración para que no vayan a mal interpretar: se va poder votar en los consulados, pero no van a estar los funcionarios de los consulados. Es como ir a votar aquí a una escuela, que no van a estar los maestros, nada más es todo, el sitio, porque quienes van a estar a cargo del proceso son del INE”, explicó el Mandatario.

“Nosotros estamos dando facilidades, pero no van a estar los funcionarios del servicio exterior, no va a haber consulado para que no se malinterprete; es nada más que sepan que habrá casillas, ahí se puede votar, pero quienes van a estar a cargo del proceso son funcionarios del INE. No tiene nada que ver el Gobierno en este caso”, dijo el Presidente.

Van por responsables de ataque armado contra Alessandra Rojo

La Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que un juez giró una orden de aprehensión contra Juan Carlos y Juan David “N”, señalados como los responsables de agredir a balazos a la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en hechos ocurridos en calles de la misma demarcación el pasado 11 de mayo.

La orden se giró en reclusión, pues los sospechosos siguen presos en una cárcel del Estado de México.

Partido Verde lanza bombardeo de mensajes y llamadas

A través de la vía telefónica y por mensajes SMS, el Partido Verde Ecologista de México se hace presente con las menciones de candidatos que contienden por el Senado o la Presidencia de México.

“Candidatos del partido verde piden apoyar las propuestas del verde votando todo por el Partido Verde”, dicen los SMS, mientras que en las llamadas se puede escuchar: “Vota por las propuestas del Partido Verde ¡Vota verde!”.

