La candidata a la gubernatura del Estado de México de la Alianza Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez, dijo que en casi 100 años el pueblo mexiquense elegirá libremente a un Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, por lo que el cambio llegará a la entidad movida por el amor y el deseo de que las cosas mejoren, pues los habitantes aguantaron un siglo de abandono.

“El pueblo de México, el pueblo del Estado de México es grande por sus pueblos originarios, por sus mujeres, por sus hombres, por sus jóvenes, el pueblo mexiquense merece un homenaje por su resistencia y lo heroica, porque aguantamos un montón, pero hay que reconocer que a pesar de todo el daño que nos hicieron este pueblo no guarda rencor en su corazón ni odio, ni de venganza”, dijo en la capital del Estado de México.

Ante miles simpatizantes de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, los cuales integran la alianza Juntos Hacemos Historia, la senadora con licencia dijo sentirse emocionada por las muestras de afecto que recibió desde que fue designada como la abanderada de la 4T en la Entidad mexiquense y que llegó la hora de mejorar la situación de los habitantes el próximo domingo.

En el mitin expresó que la transformación ya estaba en el corazón de los mexiquenses desde hace varios años, pero el neoliberalismo seguía en la Entidad y su última maniobra fue en el 2017 cuando cometieron un fraude electoral que impidió que el cambio se gestara, pero en el 2018 la brisa de la transformación, la esperanza y sobre todo con dignidad en el país inició “con ya saben quién”.

Llegó la hora final del Grupo Atlacomulco: Mario Delgado

El dirigente nacional morenista, Mario Delgado, afirmó que llegó la hora final del Grupo Atlacomulco y que se vaya al basurero de la historia.

“Tenemos que salir todos de manera masiva a votar, que no haya margen para que intenten robarse la elección, tiene que ser una gran fiesta democrática, pacífica, pero tenemos que encabezarla nosotros, depende de todos y cada uno de ustedes, no hay que confiarnos, gracias a todas y todos quienes van a cuidar el voto, quienes van a estar en una casilla, quienes van a salir a promover que la gente vote, tenemos que hacer realidad lo que quiere el Estado de México, que haya ese gran cambio”, dijo.

El líder morenista señaló que el gran secreto que tienen para ganar varias gubernaturas del país es la organización del pueblo y la unidad que ha prevalecido para conseguir triunfos electorales, lo que ocurría en el Estado de México el domingo próximo, pues la maestra lleva una delantera en la preferencia de más del 20 por ciento.

“Corcholatas” arropan a Delfina

Las “Corcholatas” del Presidente Andrés Manuel López Obrador cerraron filas y respaldaron a la candidata de Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez, al Gobierno del Estado de México.

Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña asistieron a dos de los cuatro cierres de campaña regionales que tendrá la candidata.

En su primer evento de cierre de campaña en Toluca, Delfina estuvo arropada por Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña.

Mientras tanto, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum respaldaron a la candidata de Morena en Valle de Chalco, donde la senadora con licencia llevó a cabo su segundo cierre regional de campaña donde estuvo arropada, además, por titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde; la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto; así como de diputados federales, locales y alcaldes.

“Se gana con votos, no con encuestas”, Alejandra del Moral

Frente a más de 30 mil personas, Alejandra del Moral Vela, candidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición Va por el Estado de México, afirmó: “contra viento y marea, contra todo pronóstico, este arroz ya se coció y el 4 de junio será como lo visualizamos desde el primer minuto. ¡Vamos a ganar!”.

Arropada por la militancia de los partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, llamó a la gente a no bajar la guardia, no ceder un milímetro, pues en 55 días de campaña sin descanso, han construido el triunfo, que aseguró, no es cerrado sino contundente, un logro que simplemente no tiene duda, vamos por votos, votos y votos.

“Saben cómo hacerlo, salgan a hacer lo que saben hacer y defiendan está tierra mexiquense”, enfatizó ante los ex gobernadores Mexiquenses Eruviel Ávila, Emilio Chuyaffet, César Camacho, gobernadores y alcaldes panistas de otras entidades, también militancia perredista, los dirigentes de los partidos estatal y nacional del PRI, Alejandro Moreno y Eric Sevilla, del PAN Marko Cortés y Anuar Azar, del PRD Jesús Zambrano y Agustín Barrera.

Del Moral afirmó que “tenemos una tendencia ganadora y nuestros adversarios lo saben y por eso están enojados, ahora acusan de fraude porque saben que van a perder la elección”.

“Mi primera palabra desde lo más profundo de mi corazón es gracias, gracias y gracias por estar hoy aquí, que acudiste al llamado a este compromiso que nos hace nuestra patria chica. Saludo a maestras y maestros, a los integrantes del Suteym, colectivos que luchan por una mejor sociedad, a todas y todos los hombres aquí presentes, gracias a la maravillosa militancia panista, a la perredista, a la aliancista, a la militancia del PRI”, señaló.

La coalición electoral es un sólo equipo, indicó la candidata de la alianza. EL UNIVERSAL

Perredistas y priistas se lanzan sillas

Presuntos simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) protagonizaron un pleito previo al inicio del evento de cierre organizado en Toluca de la candidata a gobernadora, Alejandra del Moral Vela.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, a la Plaza de los Mártires, llegaron los simpatizantes de la aspirante a gobernar la Entidad, cuando se observa que militantes del PRI y del PRD se pelean y toman las sillas instaladas para el evento. Los amenizadores llamaron a la calma, se tranquilizaron y el mitín se derrolló de forma normal.

