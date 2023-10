El diputado federal Antonio Pérez Garibay -y aspirante a coordinar los trabajos de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación para Jalisco- aseguró que Morena va a triunfar en nuestra Entidad y que él será el candidato del pueblo.

En entrevista, el legislador aseguró que no piensa declinar por ninguno de los otros aspirantes, aunque él no encabeza las filas de Morena en Jalisco.

Agregó que de llegar a ser gobernador, hará de Jalisco el Estado más seguro del país.

Reconoce su cercanía con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y con la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, pero aclara que tiene la preferencia de la gente. “El día de hoy estoy por ellos, no estoy aquí porque me apoyó Claudia o Andrés Manuel, es el pueblo el que decide y si yo voy a ser el gobernador del Estado es por el pueblo”, comentó.

Aseguró que cuenta con la experiencia y sabe y conoce lo que Jalisco y los jaliscienses necesitan para su desarrollo. “Soy una persona que tuve que abandonar mi Estado por la inseguridad, soy una persona que viene de la pobreza extrema, conozco las necesidades de mi gente”, agregó.

El legislador federal presumió que tiene experiencia en materia de seguridad, ya que participó en las comisiones de Sedena, Marina y Seguridad Ciudadana. “Antonio Pérez Garibay va a convertir a Jalisco en el Estado más seguro”, sostuvo.

Añadió que ha recorrido México y ha visto que la necesidad más importante, tanto en Jalisco como en todo el país, es la seguridad, por lo que dijo que pondrá especial atención en este tema.

Antonio Pérez Garibay también dijo que, de no ser el candidato, apoyará a quien resulte ganador. “Totalmente yo me voy a sumar a quien sea la candidata o candidato, tenemos que llegar en unidad y en movilización. Si existen fracturas, podemos llegar débiles, y el día de hoy Morena, gracias a Dios, seguimos amaneciendo en primer lugar”, sostuvo.

Destacó que cuando empezó a caminar en Morena no había candidatos ni para diputados ni para alcaldes, y actualmente se rompió el récord de registros de participantes.

Añadió que la cercanía que tiene con el Presidente y con Claudia Sheinbaum será un factor para beneficiar a los jaliscienses.

Finalmente, dijo que si Antonio Pérez Garibay no es el gobernador de Jalisco, renunciará a la política.

Cecilia Márquez destaca logros

Cecilia Márquez rindió su segundo informe legislativo en presencia de empresarios, sindicalistas y líderes sociales, en el cual fueron destacadas las iniciativas que fueron presentadas en la 69° legislatura de la que pertenece. La ceremonia tuvo lugar en el auditorio Salvador Allende del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, en la cual se hizo especial distinción a la reforma que se hizo en la ley “Malena”, la cual alarga las penas de aquellos a quienes atacan mujeres.

Otro punto que destacó fue la “ley de paridad en el campo”, en la que las mujeres tendrán la misma oportunidad de desarrollo, “que tiene que ver con la propiedad social, la capacidad de sucesión que tienen ya las mujeres campesinas para que no se les restrinja ese poder”.

“Claudia lleva cinco años en campaña”

Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que no le importan las encuestas de opinión que se han dado a conocer y que la ubican lejos de su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, en las preferencias rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Entrevistada al término del Segundo Informe de Gobierno del presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, la virtual candidata presidencial de la alianza opositora puntualizó que el proceso electoral todavía no comienza, por lo que esas encuestas no tienen fundamento.

“No me importa, la verdad, no me importa porque todavía no empieza. A mí no me conoce el 50 por ciento (de la ciudadanía), ella tiene cinco años usando recursos públicos”, recalcó. En este sentido, acusó a la ex Jefa de Gobierno de haberse robado el dinero del mantenimiento del Metro para su campaña presidencial. Dijo que la gente ya se dio cuenta y está harta del derroche.

“Desunión afecta al movimiento”

En Tabasco, tierra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que lo único que puede afectar al movimiento es la “desunión”, pero descartó que ello suceda ya que hay hombres y mujeres de primera.

Sheinbaum destacó que la unidad está por encima de todo, y que en este momento siguen sumando a más personas, incluso con quienes parecían que no podrían juntarse.

“La unidad por encima de todo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador nos enseñó muchas cosas, a nunca rendirnos, a nunca arrodillarnos ante el poder del dinero, y a construir unidad entre todos y entre todas, algunos que parecían que no nos podríamos ver en el camino y nos juntamos y nos sumamos. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir”.

