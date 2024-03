El presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, Juan Antonio García Herrera, aseguró que no hay ningún boicot, ni amago de los radiodifusores de no transmitir La Hora Nacional, sin embargo, adelantó que, desde el domingo pasado están supervisando el contenido de la pauta del programa para que se cumpla con la ley y no se arriesguen a una sanción.

“Esperemos a que el INE decida qué va a pasar con esa queja que presentaron y, por lo pronto, nosotros seguiremos transmitiendo La Hora Nacional, siempre percatándonos que esta cumpla con la legislación y que nosotros no entremos en un incumplimiento por transmitirla, es así, no hay boicot, ni nada, ni es un tema político”, dijo.

Recordó que la transmisión de La Hora Nacional es voluntaria de cada concesionario, por lo que vigilarán el contenido de cada emisión: “Entiendo que el INE esta misma semana revisará esa queja, y también entiendo que también conminó o recomendó como medida cautelar a Gobernación pues obviamente a que no se mencione a ninguna de las candidatas, entonces yo supongo que se cumplirá con esto y nosotros estaremos supervisando que estas transmisiones, efectivamente cumplan con la ley”, agregó.

