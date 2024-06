Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), declaró que luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) examine la legalidad constitucional de la elección, podrían “tomarle la palabra” a Claudia Sheinbaum , candidata a la Presidencia que obtuvo la victoria, con el objetivo de dialogar de manera abierta y transparente.

Esto, agregó, "para que demuestre con hechos sus palabras de respetar la democracia constitucional". Cortés Mendoza sostiene que sin un diálogo con los partidos políticos de oposición, los grupos parlamentarios y la sociedad civil, todo lo que digan será solo demagogia.

"Lamentablemente, México vuelve a tener un partido hegemónico, el partido del gobierno, una Presidencia sin límites en su poder, sin contrapesos y con una agenda contraria a la división de poderes", expresó.

Expuso que es muy preocupante, porque según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), los votos favorecen a un modelo autoritario que busca anular la democracia y el equilibrio de poderes.

"Somos demócratas y siempre reconoceremos la voluntad mayoritaria cuando esta sea realmente legítima, por lo que no podemos dejar de denunciar e impugnar cuando se violentó reiteradamente la Constitución y la ley electoral, cuando nunca se garantizó piso parejo", señaló.

Reconocemos, expuso, que presionados, comprados, manipulados o convencidos, la mayoría votó por la presidenta electa, pero le recordamos que una mayoría no es unanimidad. La mayoría no anula la pluralidad del país.

"Reconocemos que los resultados del PREP no nos favorecen, pero también señalamos que la elección no fue limpia, ni legítima, que la cancha nunca estuvo pareja", añadió.

Marko Cortés anunció que los equipos jurídicos de Acción Nacional están revisando las actas para cotejarlas en los cómputos distritales que se realizarán el próximo miércoles , porque "vamos a defender cada voto de las y los mexicanos, aunque según el PREP la diferencia es amplia vamos a impugnar, porque no podemos dejar pasar que esta fue una elección de Estado".

"En la que el Presidente intervino directamente, violentando de forma reiterada la constitución y la ley electoral, que el desvío y despilfarro de recursos fue brutal, porque todo esto generó una enorme inequidad en la contienda", indicó.

SUN/ARCHIVO

"Lamentamos profundamente que nuestra coalición junto con las diversas organizaciones de la sociedad civil no hayamos logrado convencer a la gente de lo mal que van las cosas en el país, que no hayamos logrado convencer a la mayoría del enorme riesgo autoritario que enfrentamos, que no hayamos logrado hacer propuestas lo suficientemente atractivas para movilizar a la sociedad, que no hayamos logrado sumar a la mayoría a nuestro proyecto, nos sorprendió que no se reflejó en las urnas el entusiasmo social que se sentía en las calles", concluyó.

MC