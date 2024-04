Luego de que el ex ministro Arturo Zaldívar señalara que Norma Piña se alió en campaña con la candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseveró que no tiene nada que ver con la misnistra y aseveró que se trata solo de acciones en favor de Claudia Sheinbaum, candidata por Morena y partidos aliados.

“Él está en la campaña de Claudia Sheinbaum. Él decidió politizarse como ministro teniendo la enorme oportunidad de servir al País. Decide separarse para involucrarse en una campaña política, pues así es esto.

"Y él tiene creo que la piel muy sensible, que se aguante, porque ha sido un hombre extremadamente violento, majadero conmigo. Y ahora que le toca, pues, se tira a llorar. Le encanta victimizarse”, aseveró la candidata panista.

Arturo Zaldívar decidió “politizarse” en lugar de servir al país: Xóchitl Gálvez



La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD aseguró que el exministro ha sido muy violento con ella y ahora que le toca enfrentar una denuncia “se victimiza y se tira a llorar”.



Video: Víctor… pic.twitter.com/hrn5g8C3PU — El Universal (@El_Universal_Mx) April 16, 2024

Añadió que ella nunca se ha reunido con Piña Hernández desde que asumió como ministra y que lo único que ha hecho “es felicitarla en redes sociales”, pero que esto no significa que se hayan aliado o que sea parte de su campaña.

Xóchitl Gálvez visita Jalisco

Por otra parte y entrada en temas estatales, en el marco de su visita a Jalisco, aseguró que ya se presentó la denuncia correspondiente por los carteles que llaman al voto diferenciado en favor de Pablo Lemus y de ella misma, pues dijo que “esos carteles tienen nombre y apellido y no son parte de su campaña”.

“Parece que hay nombre y apellido de quien los pone. Yo no estoy detrás de estos espectaculares, yo no estoy pagando. Nosotros ya pusimos una denuncia que no tenemos nada que ver con esos espectaculares”, aseveró.

Vamos a apoyar a las mujeres de Jalisco y de todo México con estancias infantiles y escuelas de tiempo completo para que puedan trabajar y salir adelante. Mensaje desde Tlaquepaque, Jalisco, con @LauHaro. #MujeresXingonas #MxSinMiedo https://t.co/9TzBGlz5Ou — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 16, 2024

Dijo que “ya no se sabe si le pueda perjudicar o no que estos carteles existan”, pero aprovechó para invitar a las y los jaliscienses a votar por ella “porque no se puede dar una oportunidad a una candidata que representa la continuidad de los abrazos a los delincuentes, que representa pues la continuidad de la violencia”, finalizó ante los medios de comunicación.

Tras la entrevista con medios locales y nacionales Gálvez Ruiz se reunió con mujeres simpatizantes y con productores ganaderos, en la Unión Ganadera de Tlaquepaque, donde brindó un discurso sobre sus propuestas en la materia, así como en el empoderamiento de las mujeres.

EE