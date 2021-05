La dirigencia nacional de Redes Sociales Progresistas (RSP) y el presidente del partido en el Estado de México acusaron que han sufrido diferentes agresiones en diversos estados y municipios del país.

"También es la agresión hacia las mujeres, hacia sus propuestas, hacia su familia y en donde intentan que estas candidatas se bajen de la contienda"

La secretaria nacional Jurídica de RSP, Zuly Feria Valencia, mencionó que RSP tiene registro de 60 municipios en todo el país en donde su partido no registró candidaturas, ya que al momento de solicitar el registro los candidatos recibieron amenazas.

"Se han presentado las denuncias ante los organismos públicos locales electorales y ante el INE, tambien nuestro representante ha presentado denuncias por violencia de género, en donde no nada más es la violencia física o agresión, también es la agresión hacia las mujeres, hacia sus propuestas, hacia su familia y en donde intentan que estas candidatas se bajen de la contienda", mencionó.

La secretaria general jurídica dijo que los estados en donde tienen más registros de agresiones contra candidatos son Michoacán, Jalisco, Sonora, Guerrero, Ciudad de México y Estado de México.

Por su parte, el presidente en el Estado de México, Enrique Flamand Gutiérrez, acusó que han sido agredidos en diversos municipios del Estado de México.

Flamand Gutiérrez mencionó que RSP registró 113 candidaturas a presidencias municipales, 41 candidaturas a diputaciones federales y 45 candidaturas a diputaciones locales en el Estado de México y acusó que más del 10% de los candidatos han sufrido algún tipo de agresión.

"¿Quiénes son? Son aquellas políticas y políticos que no quieren dejar de robar porque no entienden otra manera de conservar el poder más que buscando eliminar a la otra persona, acabo de usar la palabra política y político, pero no lo son, son grupos de delincuencia que sólo se presentan como políticos", resaltó.

Aclaró que no sufren esos ataques por parte del Gobierno Federal o Estatal, ya que mencionó que hace unos días firmaron con este último el "Pacto sobre la legalidad y respeto sobre la no agresión, civilidad política y construcción de la democracia".

Para finalizar, subrayó que cualquier relación cupular no permea hacía los gobiernos municipales, y resaltó a todos sus candidatos que no los dejarán solos.

"Sabemos que esta declaración no da votos, lo que queremos es que sepan que no nos dejaremos y sabemos quiénes son", finalizó.

JM