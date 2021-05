Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) subrayaron que la noche del 6 de junio habrá resultados de los conteos rápidos del INE que permitirán conjurar las tentaciones de amedrentar al árbitro electoral y darán información confiable sobre las preferencias electorales, para evitar con ello tensión y autoproclamaciones de triunfos.

"Vamos a tener la posibilidad de conocer 15 conteos rápidos para las 15 gubernaturas, y todos están a cargo del comité del INE"

En sesión extraordinaria, el consejero Ciro Murayama advirtió que "la noche de la elección se desatan los cantos de sirena, los cantos de sirena que pueden tratar de seducir, pero a diferencia de la odisea también de amenazar y amedrentar a las autoridades electorales para que no se dé información oportuna a la ciudadanía acerca de las preferencias electorales depositadas en las urnas".

Recordó que la noche de la elección se darán a conocer los resultados de 15 conteos rápidos correspondientes a las elecciones a igual número de gubernaturas en disputa, lo cual atajará los intentos de autoproclamación de triunfo electoral.

"Vamos a tener entonces la posibilidad de conocer 15 conteos rápidos para las 15 gubernaturas y todos los conteos rápidos están a cargo del comité del INE" con lo que se evitarán auto proclamaciones de triunfos.

Garantizó que la noche del 6 de junio la ciudadanía "irá a dormir con datos verídicos, no construidos por los participantes, no autoproclamaciones de triunfo, no intentos de sorprender y de madrugar a la opinión pública", aseguró.

"Va por México" registró el mayor número de candidatos simulados

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que la coalición "Va por México" registró el mayor número de candidatos simulados, pues 10 de los postulados por el PRD y uno del PAN, son militantes del PRI.

En la coalición "Va por México", de las 218 candidaturas postuladas se advirtió que en 16 casos no coincide el partido político que postula, según el convenio de coalición, con la militancia verificada en los padrones; en consecuencia, se modifica la distribución de distritos de la coalición, incrementando en más dos al PRI, y disminuyendo en dos al PAN y en nueve al PRD.

Aseveró el consejero del INE, José Martín Fernando Faz quien expuso que por lo que respecta a la coalición "Juntos Hacemos Historia", de las 183 candidaturas postuladas se observó que en dos casos no coincide el partido político que postula, según el convenio de coalición, con la militancia verificada en los padrones.

"En consecuencia, se modifica la distribución de distritos de la coalición, incrementando a una más tanto al PT como al Partido Verde, y disminuyendo en dos para Morena", agregó durante la sesión extraordinaria donde se presentó el informe sobre la verificación de "afiliación efectiva de candidatos", el cual busca garantizar que cada candidato a diputado federal por el principio de representación proporcional que obtenga el triunfo, permanezca en la bancada del partido en el que milita y con ello evitar mayorías artificiales en la Cámara de Diputados.

JM