El martes bajó el número de homicidios en el país: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la víspera en todo el país se redujo el número de homicidios y confió en que de manera paulatina mejorará la situación, pero se necesita la integración de la Guardia Nacional.

"Desde luego esto va a mejorar, esto es un desafío, un reto, nada más que necesitamos la integración de la Guardia Nacional"

Refirió que en 15 entidades no se registraron, y aunque esto es alentador y le da gusto, "no es para cantar victoria y no es suficiente, este es un día y vamos poco a poco, desde luego, esto va a mejorar, esto es un desafío, un reto, nada más que necesitamos la integración de la Guardia Nacional".

Todos los días, recordó, analizan lo que sucede en los estados del país porque esa es su preocupación, se ocupan de ello y se toman decisiones, y en el caso de ayer, a nivel nacional se registraron 62 homicidios, y los estados con el mayor número fueron Chihuahua y el Estado de México.

Con apoyo de láminas informativas que revisan en las reuniones del gabinete de seguridad, explicó que en Baja California se registraron cuatro homicidios, "cuando llegamos a tener sólo en Tijuana 20, es que nos está funcionando el plan", mientras que en Guanajuato, que siempre había estado arriba, sólo se registraron dos casos, y en Jalisco cuatro.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, abundó que pronto presentará el plan para reducir el consumo de drogas en jóvenes, porque están convencidos que, si no se baja el consumo de la droga y continúa el aumento, no se podrá detener la violencia.

El mandatario externó su preocupación por el consumo de drogas sintéticas y mencionó que ya se trabaja para combatirlo, y solicitó que se proyectara una fotografía donde se localizaban laboratorios clandestinos de droga que fueron desmantelados en Sinaloa, así como la localización de material y químicos para dicho acto ilícito.

En este sentido, destacó la importancia del plan de prevención y del apoyo de la población para rescatar a los jóvenes y nunca más darles la espalda, y agregó que trabajan en un diagnóstico para conocer cómo está el consumo, cómo se ha comportado el consumo de alcohol y de droga, de un tiempo a la fecha para transformar la realidad.

López Obrador reconoció que es grave el aumento en el consumo, ha habido muchos problemas de desintegración de las familias y se debe atender el tema, y si se enfrenta el incremento se podrá garantizar la paz y la tranquilidad.

