El ex gobernador Guillermo Padrés llega a Sonora

El ex gobernador Guillermo Padrés Elías llegó esta tarde a la capital de Sonora en un vuelo comercial procedente de la Ciudad de México, luego de permanecer preso por poco más de dos años.

Acompañado de su esposa, Iveth Dagnino de Padrés, el ex titular del Ejecutivo sonorense en el periodo 2009-2015 emanado del Partido Acción Nacional (PAN), fue recibido por un grupo de amigos y militantes del blanquiazul.

Vestido con pantalón negro, camisa azul, pelo corto y barba larga, además de lentes oscuros que no se quitó en ningún momento, Padrés Elías lució sonriente en medio de los abrazos de ex funcionarios de su administración estatal.

Amigos llegan a recibir a Guillermo Padrés al aeropuerto de Hermosillo pic.twitter.com/diraQkAISq — Central Informativa (@centralinfoTV) 8 de febrero de 2019

Entre quienes lo recibieron se encontraba su ex secretario particular y ex diputado federal por el PAN, Agustín Rodríguez Torres, y el dirigente del PAN en Sonora, Ernesto Munro Palacios.

En breves declaraciones a la prensa, Padrés Elías externó su beneplácito por regresar a Sonora, "muy contento de ver aquí a los amigos", dijo.

El ex gobernador de Sonora después de ser recibido abordó una camioneta Suburban blanca, con placas de Sonora, para retirarse del Aeropuerto Internacional.

La noche del pasado sábado, Padrés Elías abandonó el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, luego de permanecer preso acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que se le concediera seguir el proceso en libertad.

JM