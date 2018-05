El animal al que nos vamos a enfrentar es muy grande: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, sostuvo que es muy grande el animal al que se va a enfrentar en las elecciones del 1 de julio.

En un mitin en el centro de Tuxtepec, Oaxaca el tabasqueño se refirió a lo que califica como la mafia del poder a la que está enfrentando en esta campaña electoral.

"Es muy grande el animal, es la mafia del poder que no quieren dejar de robar, no tienen llenadera, no quieren perder el privilegio de mandar", afirmó.

Por tanto, pidió a sus simpatizantes aplicarse a fondo y hasta les gritó una porra que es muy común en su estado, Tabasco: "Compañero, escucha, en la hamaca no se lucha".

Sin embargo, aseguró que lo bueno viene el primero de julio cuando el pueblo lo gane.

Durante el mitin, narró que tuvo un infarto, pero ahora -dijo- estoy al 100.

"Juego béisbol y todavía estoy macaneando, estoy bateando arriba de 300", sostuvo.

EDML