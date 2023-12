El TEPJF aplaza sesión en medio de crisis

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aplazó hasta nuevo aviso la sesión que tenían programada para ayer, esto en medio de la crisis en el TEPJF originada luego de que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón anunció que dejará la presidencia del Tribunal a partir del 1 de enero.

La sesión estaba programada para las 14:00 horas, y previamente las magistraturas asistirían a informes de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por su parte, la precandidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, advirtió que no es momento de que el TEPJF envíe un mensaje de falta de certeza jurídica, en pleno proceso electoral, que ya está en marcha. “Ojalá lleguen a un consenso y no haya estas divisiones al interior del Tribunal y pongan por encima de sus intereses personales el interés de la nación”, señaló en una entrevista con medios.

Dante Delgado acusó de un acuerdo entre Morena, PRI y PAN para no nombrar a los magistrados faltantes. SUN/G. Pano

Dante Delgado acusa a Morena y PRIAN

El senador y líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, acusó que no se puede confiar en la integración del Tribunal Electoral de Poder Judicial (TEPJF) debido a que "Alito" Moreno, Marko Cortés y Mario Delgado han intervenido para que no se nombrea los magistrados faltantes con la finalidad de incidir en las elecciones 2024. “Y que quede muy claro: esta renuncia a cumplir con nuestra obligación constitucional es orquestada por el grupo parlamentario de Morena, con la complicidad del PRIAN. Quiero dejar constancia de la actitud arrogante de las dirigencias del PRI y PAN, que casualmente coinciden con el posicionamiento político del dirigente de Morena. 'Alito', Marko y Mario Delgado están de acuerdo en no nombrar a los magistrados que hacen falta”, fue parte del discurso de Dante Delgado.