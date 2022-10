Ante la publicación del libro "El Rey del Cash", el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el pasado 11 de octubre que la obra de Elena Chávez le afecte políticamente "porque son varios y los que vienen".

En su conferencia "mañanera" del pasado martes en Palacio Nacional, López Obrador no quiso abundar en los temas de "El Rey del Cash" y mencionó que ya se han escrito "como 10 libros" en su contra "y van a escribirse, pues otros 10 o 20".

"Tienen toda la libertad para expresarse", señaló el Presidente al referir que su escudo protector es su honestidad.

"Si no fuese honesto, ya me hubiese destruido, pero ese es mi escudo protector, mi ángel de la guarda; bueno, mi ángel de la guarda es el pueblo", expresó.

"No tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba, es un acto de libertad, aun sin pruebas y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas. Pero así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada", expresó en el Salón Tesorería.

El Presidente de México refirió en tono irónico que la escritora Elena Chávez está "en libertad absoluta" para que pueda ser entrevistada por Carmen Aristegui, Denise Dresser, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, José Cárdenas, Raymundo Riva Palacio, Leonardo Curzio, Carlos Marín y Carlos Loret de Mola.

Por la publicación del libro, señaló López Obrador que las "corcholatas" para 2024, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, "van a seguir recibiendo más golpes".

Señaló que su proceso de transformación afecta intereses creados "y también se sienten afectados en su pensamiento conservador".

También en el Salón Tesorería, el Presidente López Obrador leyó "La Calumnia", de Rubén Dario.

OA