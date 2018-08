El PAN impugnará sobrerrepresentación de plurinominales en San Lázaro

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, anunció que su partido impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la sobrerrepresentación da la coalición Juntos Haremos Historia, que conforman Morena, Encuentro Social (PES), y el Partido del Trabajo (PT), luego de que éste reconociera que hay legisladores en sus listas que no provienen del partido.

"El PT ha reconocido que habían metido candidatos que no eran de ellos, y que eran de Morena, o sea, hay una simulación que hicieron para después poder estar sobrerrepresentados y no tengo ninguna duda que vamos a ganar", advirtió.

Zepeda Vidales sostuvo que en los próximos días estarían acudiendo al Tribunal, pues ya contaban con el recurso escrito, solo que estaban esperando que el Instituto Nacional Electoral (INE), diera a conocer la lista final.

Dijo que el argumento es muy sencillo, pues la Constitución prohíbe la sobrerrepresentación en los espacios de representación proporcional (plurinominales), ya que un partido no puede tener más curules de los votos que obtuvo.

"Quieren salirse por el lado de que no es como coalición, cuando fue una simulación. Hicieron trampa precisamente para poderte sobrerrepresentarse y metieron candidatos. Si cada partido postulaba en lo individual, pudiera ser que su argumento fuera valido, pero no fue así, lo hicieron como parte de una coalición, entonces están sobrerrepresentados como coalición, sin duda, por un porcentaje importante. Ya hemos ganado juicios en lo local, yo no tengo ninguna duda que vamos a ganar en lo federal", detalló.