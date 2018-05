El INE rechaza bajar spots de Meade de tarjetas "Avanzar Contigo"

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) descartó bajar de radio, televisión y de internet, spots donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) promueve la tarjeta Avanzar Contigo, que consistente en un certificado firmado por José Antonio Meade.

El candidato promete que, de ganar la elección, atenderá las demandas que los ciudadanos marquen como necesidad urgente.

En sesión realizada hoy jueves, los integrantes de la Comisión aseguraron que no se aprecia que la propaganda sea ilegal o que consista en la entrega de un beneficio a cambio del voto, lo que sí está prohibido.

De acuerdo a la queja del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en los spots – donde aparece Meade, candidato de la Coalición Todos por México—y en videos de internet, se incurre en clientelismo como un pretexto de levantar un registro nacional de necesidades.

Según la mecánica, los ciudadanos marcan en una lista cuál es su petición más urgente y el certificado desprendible y la tarjeta es el "compromiso" del candidato a cambio del sufragio, lo que puede generar inequidad en la contienda.

En esta posición coincidió la consejera Pamela San Martín –quien acudió con voz pero sin voto-, pues la tarjeta si es una oferta de bienes y servicios a cambio del voto, por lo que argumentó por conceder las medidas cautelares, lo que no se avaló.

"No podemos permitir que este sea el mecanismo de desarrollar una campaña a partir de beneficios futuros. Se dice que no se está entregando nada, pero se está entregando una oferta en el presente y eso es lo que está prohibido, la oferta. Hay una diferencia entre una oferta de campaña y oferta de beneficio y en este momento se están entregando las tarjetas con una promesa de beneficio futuro", expuso San Martín.

Pidió diferenciar que en este caso "no es una promesa de campaña, el tema es que están entregando tarjetas y a éstas se vincula el beneficio". Esa tarjeta está generando confusión y un vínculo.

Empero, los consejeros Adriana Favela, presidenta de la Comisión, Claudia Zavala y Benito Nacif, recordaron que el precedente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que ese tipo de propaganda no es ilegal, al resolver el caso de las Tarjetas Rosa en Coahuila y en otras entidades.

Favela explicó que "Avanzar Contigo" es una oferta de campaña "como las que hace Andrés Manuel López Obrador, quien promete 3 mil pesos para los ninis y (Ricardo) Anaya está ofreciendo renta básica universal.

Son promesas de campaña. Entiendo la preocupación de que se esté entregando una tarjeta, pero no dice que es canjeable por la promesa".

Zavala explicó que no se puede establecer la irregularidad porque se hace una promesa a futuro, y recordó que así actuó la Comisión de Quejas al resolver el caso de #AMLOmania, en que se ofrecían ofertas mercantiles si gana la elección Andrés Manuel López Obrador, lo que no fue considerado irregular porque "dijimos que no podíamos resolver sobre hechos futuros y este también es el caso".

Consideró que incluso ordenar cautelares podría desequilibrar la competencia en detrimento de la Coalición de Meade, pues el Tribunal ya ha considerado que esa es una estrategia válida.

Nacif indicó que el TEPJF ha resuelto que hay libertad en la oferta programática, de las políticas públicas y programas sociales que los contendientes aplicarían de llegar al poder.

Incluso se puede prometer recursos económicos pues el Tribunal "ha sido consistente en el criterio que ha formulado y lo ha reiterado en varias sentencias aunque no es Jurisprudencia".

El asunto tocará resolverlo de fondo a la Sala Regional Especializada del TEPJF y en su caso a la Sala Superior, recordó.

NM