El  INAI ve por fallas materia de transparencia en primer año de AMLO

En los primeros doce meses de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han registrado signos preocupantes de retrocesos en el acceso a la información pública, advirtió Francisco Javier Acuña Llamas; comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Explicó que algunos de los retrocesos se pueden atribuir a la “curva de aprendizaje” de los nuevos funcionarios federales, pero subrayó como preocupantes puntos como el aumento de las declaratorias de inexistencia de información.

“Quiero ser cauto, pero hay signos que son preocupantes. Se ha vuelto mucho a declarar inexistencia de información que sí existe, también se está abusando de decir que no son competentes de información, que sí les corresponde. La curva de aprendizaje puede ser un factor o puede ser también que acaso no haya la suficiente voluntad de buscar cumplir con el deber de entregar la información a la primera vez y no esperar que el INAI o el Itei vengan a reclamarla”, comentó. Añadió que en enero presentará la evaluación general de cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

El comisionado negó que el INAI vaya a quedar inoperante por el recorte presupuestal que le aplicaron, explicó que reducirán gastos, pero sin suprimir las actividades esenciales. El INAI tuvo un recorte de 50 millones de pesos en el presupuesto 2020, ejercerán 877 millones de pesos.

Pide INAI avanzar en Parlamento Abierto sin descuidar lo básico

Francisco Javier Acuña Llamas; comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), destacó el avance del Congreso de Jalisco por ser uno de los primeros Poderes Legislativos estatales en aplicar herramientas recién creadas para facilitar la inspección ciudadana y la participación. Sin embargo, pidió no relajar el cumplimiento de lo básico y estar al corriente de la información fundamental.

“Si se pierde la calidad operacional con lo básico, por estar haciendo nuevas cosas entonces vamos camino al error. El que va por más no debe descuidar lo menos que ya tenía”, comentó.

Los avances del Poder Legislativo en transparencia fue uno de los temas abordados en un encuentro sobre Parlamento Abierto organizado por el INAI en el Congreso estatal.

