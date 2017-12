"El Bronco" se dice a favor de Ley de Seguridad Interior

Para el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", la Ley de Seguridad Interior no representa ningún peligro de militarización o violación a los derechos humanos pero, dice, el presidente Enrique Peña Nieto no ha sabido explicarla.

El mandatario señaló lo anterior durante su participación en el serial de televisión "Pensar México", grabado durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). "El Bronco" consideró que los detractores de la ley "no aman a México", y aseguró que lo que hará esta legislación es "potencializar el servicio del Ejército".

Sin embargo, dijo que no sabe si es correcta o no la estrategia implementada por el ex presidente Felipe Calderón de utilizar al Ejército para combatir la delincuencia.

"No sé si sea la correcta o no, necesitaría estar en los zapatos del presidente, pero lo que yo creo es que ahora el Ejército tiene una hoy condición diferente. Hoy el Ejército está trabajando cuestiones de seguridad pública pero no les damos la autoridad, y (se le) está juzgado de manera injusta, comete un error y se juzga a todos", dijo en entrevista.

Respecto a los artículos que se han criticado porque presuntamente otorgan facultades al Estado para espiar a los ciudadanos, Rodríguez Calderón indicó que "el gobierno investiga, no espía".

"No se le están dando facultades de espiar a nadie, se están dando facultades de investigar y eso es bueno, el delincuente tiene la ventaja de que no trae uniforme, el policía tiene uniforme y los gobiernos deben tener facultades de inteligencia, el espiar a alguien es ilegal, investigar a alguien es legal y para investigar se debe tener toda la tecnología y de cualquier forma investigar", señaló.

Durante su charla con José Woldenberg, "El Bronco" presumió su sistema de investigación "Facebook Bronco Investigation (FBI)" que, explicó, consiste en que los ciudadanos se conecten directamente con él vía Facebook para hacer denuncias. Indicó que se debe profesionalizar a las policías y dignificar su trabajo, pero en tanto, el Ejército debe seguir haciendo labores de seguridad pública.

