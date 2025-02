Ejército atiende ceremonia de destrucción de armas en Morelos

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, invitó a los jóvenes a poner los valores morales por encima de las armas. En la ceremonia de destrucción de armas de fuego, la dirigente hizo un llamado a todos los estudiantes de educación básica a elegir la paz y rechazar la violencia.

Además, Saravia, aseguró que las únicas armas aceptables son las que están bajo el cuidado del Ejército Mexicano y no aquellas que circulen por las calles en manos de jóvenes.

"Quiero verlos cuando crezcan, siendo médicos, artistas o contadores, que se preparen para una vida plena. No me gustan las series de televisión que enseñan a estar en la violencia, matándose unos a otros, porque somos seres humanos; tenemos que buscar la paz y no aceptar la violencia", dijo frente a un grupo de estudiantes de primaria y secundaria que asistieron a observar la destrucción de las armas.

Así mismo, José Luis Bucio Quiroz, comandante de la 24 Zona Militar, compartió que la importancia en la destrucción del armamento radica en que para cumplir con esta tarea fueron necesarios grandes esfuerzos, profesionalismo y sacrificio por parte de soldados, marinos, cuerpos de Policía, Guardia Nacional y autoridades judiciales, que en no pocas ocasiones arriesgaron su vida para cumplir con esta importante tarea.

En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó sobre la destrucción de mil 90 juguetes bélicos que fueron canjeados por juguetes lúdicos.

Los juguetes bélicos, agregó, no sólo afectan psicológicamente a los niños sino que son utilizados en actos delictivos y están asociados a los juegos violentos que generan conductas agresivas. Dijo que es mejor, en la medida de lo posible, jugar FIFA o Minecraft.

Este día también se destruyeron 218 armas de fuego entre las que se encuentran 153 largas y 65 cortas, que fueron aseguradas el año pasado por haber sido utilizadas en algún delito.

Los juguetes bélicos fueron recabados por el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia mediante trabajos implementados en los municipios de Amacuzac, Xochitepec, Ayala, Miacatlán, Axochiapan, Emiliano Zapata, Temixco, Jojutla, Yecapixtla y Cuernavaca.

Finalmente, González Saravia presenció la destrucción de dos armas de fuego, con la asistencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, del Poder Legislativo local, Guardia Nacional, estudiantes y sociedad en general.

