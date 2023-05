Luego de que un hombre aparentemente bajo los influjos del alcohol y armado arrojara a un perro a un cazo que hervía con aceite, el cual debido a las quemaduras que sufrió murió en el lugar, organizaciones sociales, políticos y funcionarios piden una sanción.

¿Cuál es la multa por el delito de maltrato animal?

En el Estado de México el Código Penal establece que el que cometa el delito de maltrato animal o cause lesiones dolosas a una especie que no constituya plaga con el propósito de causarle la muerte se le impondrá una pena de seis meses a cuatro años de prisión y de 150 a 300 días de multa.

A quien realice actos eróticos sexuales a un animal o le introduzca por vía vaginal o rectal el miembro viril, cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento, se le impondrá una pena de seis meses a cuatro años de prisión y de 50 a 150 días multa.

La pena incrementará hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea fotografiado, videograbado o difundido, con lo que alcanzaría nueve años de prisión.

En el artículo 235 Tercero estipula que quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y de 200 a 400 días de multa, penas que aumentan en una mitad cuando el maltrato sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales.

Reprueban asesinato de perrito en cazo

El Gobierno del Estado de México reprobó los hechos ocurridos ayer lunes en Tecámac, donde un hombre arrojó a un cazo con aceite hirviendo a un perro, el cual murió por las quemaduras que sufrió.

En un comunicado emitido esta noche dio a conocer que la administración estatal "está comprometido con la protección y el cuidado de los animales, por lo que reprueba cualquier tipo de violencia y maltrato contra cualquier ser sintiente".

Informó que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) dará seguimiento y coadyuvará con la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM), para realizar las investigaciones correspondientes y sancionar al responsable del crimen.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, la pena máxima por maltrato animal es de hasta seis años en prisión.

La FGJEM ha llevado a cabo diversas entrevistas a testigos, además Policías de Investigación (PDI) realizan diversas diligencias para recabar los datos de prueba necesarios, con la finalidad de identificar y ubicar a la persona responsable de los hechos y presentarle ante el agente del Ministerio Público, dijo el gobierno mexiquense.

