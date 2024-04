Eclipse Solar 2024: Estos serán los vuelos especiales para verlo desde un avión

Cada vez falta menos para que México, Estados Unidos y Canadá sean testigos del eclipse total de sol que recorrerá parte de esos territorios y que miles de personas esperan disfrutar, pues al menos en México, un fenómeno de este tipo no se repetirá hasta el año 2045.

Dado a este fenómeno astronómico varias aerolíneas norteamericanas han organizado vuelos especiales para aquellas personas que quieran observar el eclipse desde un avión.

¿Cuáles aerolíneas ofrecen vuelos especiales?

Delta Airlines

Dispondrá del vuelo 1218, que saldrá del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, a las 12:15 pm, y aterrizará en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit a las 4:20 pm.

El vuelo se realizará en un Airbus A200-300, que cuenta con ventanas extra grandes.

Alaska Airlines

Pondrá en operación el vuelo 390, de San Diego a Boston, y el vuelo 322, de San Diego a Washington Dulles.

Los vuelos saldrán a las 8:10 am y 8:05 am respectivamente y ya casi no hay lugares.

Southwest

Ofrece esta experiencia en el vuelo 1252, que despega de Dallas; el 1721, que sale de Austin; el 1682, que despega de Chicago y el 3108, que sale de Nashville, entre otros.

