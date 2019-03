Durazo cree que no hubo "asesino solitario" en caso Colosio

A unos días de que se cumpla un cuarto de siglo del asesinato del ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Alfonso Durazo Montaño, quien fuera secretario particular del priista, reveló que no creé en la tesis del asesino solitario.

"Yo personalmente no creo en la tesis del asesino solitario, pero esa es una conclusión personal con elementos objetivos pero también con elementos subjetivos".

En entrevista, el ahora secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que durante la campaña presidencial de 1994 fue normal hablar de que la vida del sonorense corría peligro.

"Fue normal, lamentablemente normal, hablar de que la vida del entonces candidato presidencial corría riesgos. Lamentablemente esa hipótesis se confirmó".

"Me parece demasiado simplista que en un momento de alta confrontación política y sobre todo en el contexto de la madre de todas las batallas por el poder, que es el poder presidencial, el asesinato de Luis Donaldo tuviera explicación en la mano de un asesino solitario, francamente nunca he aceptado esa tesis", señaló después de encabezar la instalación del Comité de Transparencia y la presentación del programa Anticorrupción y Gobierno Abierto de la Secretaría de Seguridad.

