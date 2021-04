Diputados eliminan regulación para ventas mayoristas de Pemex

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con el voto a favor de Morena, PT, PES y Verde, la eliminación del artículo decimotercero de la Ley de Hidrocarburos que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto del 2014 y que es una de las leyes secundarias de la reforma energética del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, para eliminar la regulación asimétrica y que Pemex vuelva a dominar en la venta de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Esta reforma alcanzó 301 votos a favor, 147 en contra del PAN, PRI, PRD y MC y dos abstenciones. Elimina la regulación asimétrica que fue impuesta en el 2014 como la fijación de precios y volúmenes en la venta de primera mano para que hubiera piso parejo en la participación de la iniciativa privada en la venta y comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y Pemex no fuera agente preponderante, no discriminara clientes y no hubiera tratos preferenciales.

Este mismo martes, el propio presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez (Morena), presentó esta iniciativa para modificar este artículo 13 transitorio, y describe que al haberse logrado una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, se deja sin efectos la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, así como la comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios.

JM