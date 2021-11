Diputados debaten el presupuesto para 2022

En punto de las 10:35 horas, el pleno de la Cámara de Diputados inició el cuarto día consecutivo de debate del Presupuesto de Egreso de la Federación (PEF) 2022. Hasta la noche del viernes, el dictamen se mantiene sin que se le mueva una sola coma, tal cual y como se avaló en la Comisión de Presupuesto.

Suman 225 legisladores que han pasado a tribuna para interponer casi mil de las 1994 reservas inscritas en el orden del día; el 100 por ciento de ellas han sido rechazadas.

Ayer viernes, la frustración de las bancadas del PRI, PAN y PRD llegó al límite, motivo por el que sus coordinadores Rubén Moreira, Jorge Romero, y Luis Espinosa Cházaro, salieron a dar una conferencia conjunta, en la que advirtieron que no van a bajar ninguna de las propuestas de modificación que faltan por presentarse, no importa que les lleven 10 días el desahogo del PEF 2022.

“No, no vamos a bajar ninguna reserva. Todos quisiéramos haber acabado hace un rato, todos estamos conscientes de lo que va a durar, pero estamos conscientes también de cuál es el debate y por quiénes lo estamos dando en debate y así sea solamente porque todas esas personas nos escuchen dando el debate por ellas y por ellos vamos a seguir dándolo, así dure 10 días, 10 semanas o 10 meses, así vamos a estar por tres años”, aseguró Romero Herrera.

Por su parte, Espinosa Cházaro dijo que no son ingenuos y están conscientes que el bloque oficialista votará en contra todas las reservas que faltan, pero les mandó un mensaje, y dijo que si no hay diálogo y no hay convencimiento, tampoco lo habrá en la construcción de las reformas constitucionales que vienen.