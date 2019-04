Diputados cerrarán periodo con concierto de banda El Recodo

El próximo martes 30 de abril, los diputados federales cerrarán su segundo periodo ordinario de sesiones, pero antes de irse a receso disfrutarán de una mariscada y de un concierto de la banda El Recodo de don Cruz Lizárraga.

El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, informó que la banda El Recodo aceptó ofrecer un concierto gratuito en San Lázaro debido a que coincide con su 80 aniversario y porque habrá una exposición y degustación de la comida típica de Sinaloa.

Mayer señaló que la clausura del segundo periodo fue una coincidencia con el concierto de la banda El Recodo.

"Me congratulo, la vamos a pasar increíblemente bien y como también lo dijo el diputado Maximiliano, no es una fiesta, coincidió con el cierre del periodo, no es una fiesta, queremos dejar claro eso, que no se vaya a malinterpretar que la Cámara de Diputados está haciendo su fiesta de fin de periodo, coincidió con la fecha y nos halaga muchísimo recibir a artistas de ese tamaño y de esa calidad que vienen a expresar su música representativa de este maravilloso estado, así que bienvenidos todos", dijo.

Nos vemos el martes 30 a partir de la 13:00 de la tarde, los que quieran saborear y degustar esta maravillosa comida que viene de este divino estado y escuchar la música de la banda El Recodo, indicó Sergio Mayer.

Agradeció públicamente a los integrantes de El Recodo que decidieron donar su tiempo para este concierto, que van a disfrutar todos los diputados y trabajadores de Cámara. Dijo que ya le pidió autorización al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y habrá otros estados que demuestren su cultura en San Lázaro.

"Queremos dar continuidad, esto lo platicamos con el presidente de la Mesa Directiva, con don Porfirio Muñoz Ledo y quedamos en que después de este evento íbamos a seguir trabajando para que todos los estados tengan la oportunidad y el espacio que es la Cámara de Diputados y que es la casa de los mexicanos para que tengan un espacio para mostrar su gastronomía y sus textiles, sus producciones y su música".

El pasado 4 de abril, el líder de la banda El Recodo, Alfonso Lizárraga, visitó el pleno de la Cámara de Diputados y le impresionó el recinto que solamente había conocido por televisión. Mientras se discutían reformas a la Ley de Migración, de pronto el presidente en turno, el panista Marco A. Adame, envió un saludo a "Poncho" Lizárraga, quien se encontraba entre los pasillos del pleno.

Entre abrazos, fotos y besos, el líder de una de las bandas de más tradición en nuestro país aprobó los cuatro meses de gestión del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y dijo que lo está haciendo "muy bien".

"Respeto obviamente las decisiones que se tomen porque así tiene que ser, es nuestro gobernante, pero muy bien, la verdad, es que en estos cuatro o cinco meses, lo que se ha hecho ha estado bien, probablemente habrá personas que no estén de acuerdo y otras que sí estén de acuerdo, pero al final del día en tres meses qué puedes hacer", declaró en una breve entrevista desde la Cámara de Diputados.

