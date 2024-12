Ya casi termina el año y con esto llegará a su fin el calendario de días festivos de 2024.

Pero si eres de los afortunados, debes tener en cuenta que aún queda un puente o día de descanso obligatorio. En caso contrario, si ya quieres hacer planes para el próximo año, toma nota, que el 2025 incluye estos días festivos. Además, hay otros días inhábiles y vacaciones para estudiantes.

Los puentes de 2025, ¿qué día caen?

De acuerdo con lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo, el último puente de 2024 corresponde al 25 diciembre, por Navidad. Este año, esa fecha cae en miércoles.

Para 2025, los días festivos quedan de la siguiente manera:

Fecha | Día | Festividad

1 de enero / miércoles / Año Nuevo en México

3 de febrero / lunes / Aniversario de la Constitución

17 de marzo / lunes / Aniversario del natalicio de Benito Juárez

1 de mayo / jueves / Día del Trabajo

16 de septiembre / martes / Día de la Independencia de México

17 de noviembre / lunes / Aniversario de la Revolución

25 de diciembre / jueves / Navidad

El calendario escolar 2024-2025 para educación básica en México marca que el periodo de vacaciones de Navidad va del 19 de diciembre de 2024 al 8 de enero de 2025. Los estudiantes regresan a clases el 9 de enero.

En 2025 también tendrán vacaciones por Semana Santa y Pascua: saldrán el viernes 12 de abril y regresarán hasta el lunes 28 del mismo mes.

El primer día festivo de 2025 es el del año nuevo, el 1 de enero. Sin embargo, el primer puente largo será el del lunes 3 de febrero, cuando se recorra a ese día de la semana la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana el día 5, y se junte con el descanso para algunos entre el sábado 1 y el domingo 2.

Días inhábiles 2025 para bancos

Si bien todavía no se publican los días oficiales en que los bancos no abrirán en 2025, usualmente los días en los que los bancos no abren son:

I. El 1o de enero.

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero.

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo.

IV. El 28 y 29 de marzo.

V. El 1o de mayo.

VI. El 16 de septiembre.

VII. El 1o. de octubre.

VIII. El 2 de noviembre y el tercer lunes de dicho mes en conmemoración del 20 de noviembre.

IX. El 12 y 25 de diciembre.

X. Los sábados y domingos.

