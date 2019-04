Dialoga López Obrador con estudiantes de Chapingo

Luego de que interrumpieron un acto oficial de la Presidencia para pedir que se intervenga en la huelga de la Universidad Autónoma de Chapingo, estudiantes de esa institución dialogaron en breve con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no hubo una respuesta concreta a su petición.

"El único argumento que nos dan nuestras autoridades es que son conflictos internos, nosotros queremos apoyo y no tanto dinero"

Las estudiantes de Chapingo, Karla Wolf (preparatoria) y Azucena Ceniseros Gutiérrez (del segundo semestre del quinto año de la carrera de ingeniería mecánica agrícola), interrumpieron el mensaje que daba el presidente en Cuernavaca con motivo del centenario luctuoso de Emiliano Zapata, para pedirle en varias ocasiones que se resuelva la huelga de la Universidad de Chapingo que lleva dos meses y en la que la principal petición es la homologación de los salarios de los trabajadores.

Al concluir el evento, López Obrador dialogó por unos cinco minutos con las dos estudiantes.

Al finalizar la conversación, Azucena Ceniseros Gutiérrez dijo a la prensa que el Presidente no ofreció ningún tipo de solución al conflicto, mas que un diálogo.

"Nos dijo que la situación de Chapingo se debe a conflictos internos y realmente no pasó de ahí, y dijo que los conflictos son debido al PRIAN y a administraciones anteriores, entonces como estudiantes realmente no sabemos qué hacer con eso".

"El único argumento que nos dan nuestras autoridades es que son conflictos internos, nosotros queremos apoyo y no tanto dinero", externó la estudiante universitaria que vive en Morelos.

Dijo que ante los dos meses de huelga y la posible pérdida del semestre, los obliga a que levanten la voz, incluso en los eventos públicos del Presidente.

"La verdad sí (me desilusionó) porque yo quería una solución. Nos suena un poco como excusa la autonomía de la universidad, y no estamos pidiendo que nos den dinero por parte del gobierno sino que se sepa que no se están resolviendo las peticiones del sindicato", dijo.

En tanto, Karla Wolf sostuvo que el presidente les comentó que el problema de Chapingo era cuestión de mafias.

Explicó que 10 mil 500 alumnos son los que se ven perjudicados con la huelga que estalló en febrero.

