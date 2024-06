Sabemos que el Día del Padre se encuentra a la vuelta de la esquina y que todas las familias mexicanas esperan poder celebrar al héroe de los más pequeños del hogar. Como cada año, este festejo se lleva a cabo en domingo por lo cual en esta ocasión entra la incógnita sobre si al día siguiente habrá suspensión de clases. Aquí te responderemos esa pregunta.

Ante la posibilidad de tener un fin de semana largo, se ha consultado si este día es considerado como un día de descanso oficial, sin embargo, la Ley Federal del Trabajo no lo tiene calendarizado de dicha manera.

Además, cabe resaltar que para los más pequeños del hogar este día no cuenta con ninguna modificación en el calendario de la SEP, dicho esto no habrá suspensión de actividades académicas ni laborales debido a que no es un día de asueto oficial.

No obstante, en algunos planteles educativos, se llevarán a cabo festivales con motivo de la celebración a papá, para más información sobre si en el plantel de tus hijos se realizará alguna de estas actividades, te recomendamos consultar con el profesorado de manera previa el itinerario programado para el día lunes o en su defecto el día viernes.

CT