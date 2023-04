No todo el tiempo hubo discusiones acaloradas sobre proyectos, ideologías, posturas, acusaciones y más en la clase política mexicana.

Hubo un momento en que los políticos también fueron niños y sus únicas preocupaciones era salir a jugar y comer su platillo favorito, eso nos demuestran varias figuras públicas que decidieron compartir fotos de cuando eran pequeños.

Este domingo 30 de abril se celebra el Día del Niño, pero no son sólo los infantes quienes festejan, también los adultos, tal es el caso de varios personajes políticos que compartieron fotos suyas en redes sociales de cuando eran menores.

"Nunca dejen de soñar, no dejen de creer, sean necios, sean persistentes, no permitan que les digan que no se puede. Confíen en su intuición, trabajen por sus sueños y nunca pierdan su esencia. No se rindan, porque lo difícil toma tiempo y lo imposible un poco más", escribió Alejandra del Moral, candidata a gubernatura del Edomex. Conoce cómo lucían algunos políticos hace algunos ayeres.

EN IMÁGENES

Conoce a algunos políticos de niños

JM