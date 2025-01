Día de la Candelaria: ¿Cuál es la forma correcta de vestir al Niño Dios el 2 de febrero?

Cada 2 de febrero los católicos celebran el Día de la Candelaria, una festividad que conmemora a la Virgen de la Candelaria, además de la Presentación del Niño Jesús en el templo.

Es una tradición que, la persona a la que le salió el “niño” en la rosca el Día de Reyes, se encargue de preparar tamales y atole para su familia, ya que, según el calendario Azteca, en esta fecha también conmemora la bendición del maíz , y se acostumbra elaborar alimentos con él.

Asimismo, es tradición vestir al Niño Dios en esta fecha. Los trajes han ido ganando popularidad por los destacados trajes típicos, así como trajes de doctor, maestro, futbolista, entre otros. Una vez vestido, el niño es llevado a bendecir para tener prosperidad en la familia.

¿Cuál es la forma correcta de vestir al Niño Dios?

En la víspera del Día de la Candelaria, que se celebrará este domingo, muchas personas se preguntan cuál es la manera correcta de vestir la imagen del Niño Dios.

A continuación te explicamos cómo.

Primeramente, muchos curas recalcan que la imagen del Niño Dios es precisamente eso, una imagen , por lo que no se ensucian y no gastan la ropa, y no es realmente necesario cambiarle el atuendo. El niño puede durar con la misma ropa varios años y no pasa nada.

Además, recalcan que Jesús está por encima de los Santos; son los Santos los que se quieren parecer a Jesucristo, y al vestir una imagen del Niño Dios con un traje de Santo, como San Judas Tadeo, por ejemplo, se le está quitando la personalidad.

Recomiendan que, para no cambiarle la identidad, es mejor vestirlo de nazareno, de pastor, de Jesús de la misericordia, del Sagrado corazón de Cristo Rey, que corresponden a la personalidad del hijo de Dios.

Tampoco se recomienda vestir al Niño Jesús de ángel , pues jerárquicamente los ángeles están a un nivel inferior, ya que están hechos para servir a Dios y como mensajeros hacia la humanidad. Al vestir al niño de ángel, nuevamente se le está quitando la identidad.

Una buena opción es vestir al niño con un ropón blanco y sencillo , lo cual refleja la inocencia, la infancia y la humildad de Jesús.

De igual manera, se acostumbra acompañarlo con dos palomas o pichones, dado que cuando sus padres lo presentaron al templo, llevaron como ofrenda dos palomas.

A la hora de llevarlo a bendecir al templo es importante acompañarlo con velas , porque al ser presentado ante el templo, un anciano de nombre Simeón dijo “este niño es la luz que viene al mundo”. Por lo tanto, desde la antigüedad la gente acostumbra llevar su imagen vestida acompañada de una candela o una vela.

Por esta razón, a la festividad se le denomina "Día de la Candelaria".

