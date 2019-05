Detallan plan para cuidar a gatos de Palacio Nacional tras denuncia

Luego de la denuncia que realizó una usuaria de Twitter sobre que autoridades federales buscaban "dormir" a 20 gatos que se encuentran en Palacio Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que desde hace meses existe un programa de atención integral para el cuidado responsable de estos animales.

En su cuenta de Twitter, la SHCP mencionó que dicho proyecto, que se realiza en colaboración con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, consiste en una “revisión médica, análisis clínico, aplicación de vacunas, detección de enfermedades, desparasitación”.

En colaboración con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la @UNAM_Mx @FMVZUNAM, hace meses comenzamos un programa de atención integral para un cuidado responsable de Los Gatos que habitan en #PalacioNacional. #ConLosGatosNo



Ayer miércoles, la usuaria @Carmen_Hern denunció que la nueva administración de la SHCP no querían que los gatos estuvieran en Palacio Nacional y por lo tanto en dos semanas irían por ellos "con el pretexto de operarlos y revisarlos", pese a que "se les explicó que todos están operados y no hay necesidad de llevárselos".

"Desafortunadamente, la nueva administración en @SHCP_mx, en concreto la gente de Conservaduría no quiere que estén los gatos. Al parecer es más importante que el edificio se convierta en patrimonio histórico o casa de López que la vida de 20 gatos", escribió.

Amigos, tengo algo triste que contarles. Como algunos de ustedes saben, soy una señora de los gatos. Pero tal vez no sabían que los gatos que alimento y cuido (hasta donde puedo) son los de Palacio Nacional. pic.twitter.com/TDwsxSFoz1 — Carmen LaDeLosGatos (@Carmen_Hern) 28 de mayo de 2019

Carmen explicó que ella junto a tres personas más se encargan del cuidado de los gatos. Ella acude cada semana, desde hace cinco años, para revisarlos y dejarles alimento.

“Trabajé ahí un tiempo, y al igual que algunos trabajadores me solidaricé con los mininos y les compré alimento. Solo que a diferencia de todos, cuando salí no me olvidé de ellos porque los gatos nunca me dejaron”.

La noticia causó gran revuelo y hasta el momento, el tuit ha sido compartido alrededor de doce mil veces.

