La activista Ceci Patricia Flores Armenta, presidenta fundadora del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora y de México, fue reportada en redes sociales como desaparecida. Detallan que fue vista por última en Sinaloa arriba de una patrulla de la Policía Estatal de aquella Entidad.

A través de la cuenta de Twitter del colectivo reportaron el hecho:

“Se informa que Ceci Flores se encuentra desaparecida desde ayer. Estaba realizando búsqueda en el estado de Sinaloa y fue vista la última vez mientras iba bordo de una patrulla de la policía estatal que se supone le brindaba protección” dice el tuit de @MadresBuscan.

En Facebook, el post es más amplio y exigen a las autoridades su aparición.

“Hacemos un llamado a la comunidad de Sinaloa, al Gobierno de Sinaloa y Sonora; a los grupos de Cárteles, nuestra presidenta Ceci Flores entró a búsqueda en campo desde ayer con Policías Estatales en Sinaloa y desde las 15 horas (de ayer) no se sabe nada de ella, ya no contestó su celular y no se sabe nada tampoco de los policías estatales que la acompañaban ... Ayúdennos a buscar a Ceci que ha buscado a muchos, ella no busca culpables, ni justicia, solo busca a sus hijos. La queremos de regreso en casa y la queremos sana y salva”, explican.

Según reportes, Ceci Patricia Flores ayer estaba en labores de búsqueda en Ahome, Sinaloa, comenzó con diligencias con Policías Estatales y hasta el momento no ha sido localizada.

JM