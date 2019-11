Denuncian ecocidio en basurero irregular de Compostela

Un río negro de lixiviados, o jugos de la basura, es la frontera entre un sembradío de piñas y un vertedero de más de 20 años en Compostela en el que hay desechos de todo el Rincón de Guayabitos.

Animales y personas conviven a diario entre el tiradero, buscando material para comer o reciclar.

Aquí, de septiembre a la fecha, de acuerdo con Cristóbal Fernández de la asociación de Hoteles y de Restauranteros de Compostela -organizador de la manifestación-, ha habido al menos tres incendios intermitentes. Aunque no es la primera vez que sucede.

El basurero contiene residuos de toda la zona de Rincón de Guayabitos, que incluye a Las Varas, Zacualpan, Ixtapa, La Peñita, Guayabitos, Los Ayala y Lo de Marcos.

La nube de humo tóxico alcanzó a la zona turística, que se encuentra a unos dos kilómetros.

De La Peñita, Nayarit, sale un grupo de habitantes de la Riviera manifestándose en pro del medio ambiente, principalmente porque hace dos meses un basurero se está incendiando de manera intermitente. El nuevo relleno -inaugurado en 2015 para sustituirlo- no se ha abierto. pic.twitter.com/2meICh0wPg — Yunuen Mora (@YunuenMoraR) November 18, 2019

Por ello, habitantes de la Riviera de Nayarit marcharon de La Peñita de Jaltemba hasta la oficina de la Fiscalía General de Nayarit con el fin de interponer una denuncia por ecocidio en el basurero “La Colmena”.

El 27 de febrero de 2015, con el fin de cerrar este vertedero, se inauguró uno nuevo a dos kilómetros y medio (en línea recta) del viejo con una inversión de 20 millones de pesos (MDP).

Sin embargo, según refirieron las autoridades a los habitantes, no se puede usar porque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no lo avaló, pese a que el ex delegado en el Estado, Roberto Rodríguez Medrano, asistió a la inauguración.

Según se indicó en la denuncia presentada, el nuevo vertedero incumple la NOM-083-SEMARNAT-2003 en la que se mencionan que debe haber barrera geológica, extracción y captación de biogás y cárcamo de lixiviados drenaje pluvial.

Cristóbal indicó que el 6 de noviembre de este año se acordó que darían 45 días para que dejaran de tirar basura en ese relleno, aunque no se supo que pasaría si volvían a incumplir la ley.

Tracie Willis, de la asociación “Ser su voz, Sayulita A.C.”, recalcó que “no les importa el medio ambiente (a las autoridades) y sin él no hay vida”.

Por su parte, Sarahí, habitante de Rincón de Guayabitos, señaló que la contaminación ha afectado hasta el turismo.

La denuncia, con folio NAY/RVIGUA/3751/2019, fue firmada al menos por 30 personas residentes del lugar entre nacidos, extranjeros y de otras ciudades del país y recibida por Luis Abel Ríos, agente del Ministerio Público.

NM